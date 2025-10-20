Google ofrece acceso gratuito a su plan de inteligencia artificial avanzada para estudiantes universitarios argentinos

En un contexto donde la inteligencia artificial se consolida como una herramienta clave para el aprendizaje, la investigación y la innovación, Google anunció un beneficio exclusivo para los estudiantes universitarios de Argentina. A través de una nueva iniciativa global, la compañía brindará acceso gratuito por un año completo a su plan Google AI Pro, con el objetivo de que los jóvenes puedan experimentar y aprovechar las herramientas más avanzadas de IA en su formación académica y profesional.

Qué incluye la iniciativa de Google para estudiantes

El programa Google AI Pro gratis está disponible para todos los estudiantes universitarios mayores de 18 años que se encuentren cursando en instituciones argentinas. El beneficio, que se extenderá hasta el 9 de diciembre de 2025, ofrece 12 meses de acceso sin costo al plan avanzado de IA, normalmente de pago.

Según Google, esta propuesta busca “potenciar a las nuevas generaciones, ayudándolas a liberar su creatividad, investigar, aprender y prepararse para el mundo laboral del mañana”.

Quiénes pueden acceder al beneficio

Podrán solicitar el acceso gratuito los estudiantes que cumplan con las siguientes condiciones:

  • Estar inscriptos en una universidad argentina, condición que será verificada mediante SheerID.
  • Ser mayores de 18 años.
  • Contar con una cuenta personal de Google.
  • Tener una cuenta de pagos de Google con una forma de pago válida al momento de la suscripción.
  • Realizar la suscripción al servicio desde Google Play Store.

Cómo postularse paso a paso

El proceso de postulación ya está disponible desde el 7 de octubre, y se realiza de manera completamente online.

  • Ingresar al canal oficial de postulación de Google.
  • Completar el formulario con los datos personales y universitarios requeridos.
  • Verificar la identidad y la condición de estudiante a través del sistema de SheerID.

Una vez aprobada la solicitud, el usuario obtendrá acceso inmediato a Google AI Pro durante 12 meses.

Qué es Google AI Pro y qué herramientas incluye

El plan Google AI Pro ofrece acceso a las funciones más completas del ecosistema de inteligencia artificial de la empresa. Entre sus herramientas más destacadas se encuentran:

  • Gemini en Google Workspace: permite redactar, resumir y organizar información directamente en Gmail, Documentos y Hojas de cálculo, facilitando la creación de trabajos prácticos y presentaciones.
  • NotebookLM: convierte textos extensos, papers o materiales de estudio en resúmenes, esquemas o explicaciones personalizadas.
  • Herramientas creativas: acceso a modelos de generación y edición multimedia como Nano Banana para imágenes y Veo 3 Fast para creación de video, además de las plataformas de IA Whisk y Flow.
  • Almacenamiento extra: incluye 200 GB unificados para Google Drive, Fotos y Gmail, un recurso útil para el manejo de proyectos académicos y materiales de clase.

Cuánto cuesta Google AI Pro para el público general

Para quienes no sean estudiantes universitarios en Argentina, Google lanzó también una nueva membresía llamada Google AI Plus, con precios más accesibles.

PlanPrecio mensual (primeros 6 meses)Precio mensual completoIncluye
Google AI ProUSD 2,49USD 4,99Gemini 2.5 Pro, Deep Research, Veo 3 Fast4, Flow, Whisk 6, 200 créditos mensuales, NotebookLM y 200 GB de almacenamiento

Esta estrategia refuerza el compromiso de Google con la democratización del acceso a la IA, ofreciendo una oportunidad única para que los estudiantes argentinos incorporen herramientas tecnológicas avanzadas en su desarrollo académico y profesional.

