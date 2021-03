El gobierno bonaerense prepara nuevas medidas restrictivas para la provincia

El vice ministro de Salud provincial, Nicolás Kreplak, confirmó que en la semana se harán anuncios para las nuevas medidas restrictivas en la provincia: “Seguramente el martes podamos anunciar algunas medidas, pero no tenemos definidas cuáles“. “Si hay que retroceder no es una derrota, no nos confundamos”, argumentó.

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires adelantó que en los próximos días se informará sobre las nuevas medidas restrictivas que están consensuando entre el Poder Ejecutivo, intendentes de los 135 distritos y científicos.

El vice ministro advirtió que “estamos en la segunda ola”. En diálogo con un canal de noticias mostró conformidad con las medidas anunciadas por Santiago Cafiero y Carla Vozzotti. “En los últimos cuatro días hubo un incremento muy veloz de casos. Tenemos 3257 casos de coronavirus en la provincia, un 100% más en relación al domingo pasado”, expresó con preocupación.

“Tenemos que empezar a pensar que estamos volviendo a vivir, como todos los países les tocó, una nueva ola”, admitió el segundo de Daniel Gollan. “Cada día que ganemos va a ser un días que vacunemos más gente”, comentó en busca de concientizar en pos de una responsabilidad individual.