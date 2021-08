Provincia: El Gobierno acusó a Macri de violar la cuarentena y le hará una denuncia penal

Tras regresar de Europa, Mauricio Macri tuvo que declarar dónde pasaría la cuarentena y en un principio puso que la haría en su casa de Acassuso, pero los inspectores no lo encontraron en ese domicilio y ahora el gobierno provincial lo demandará penalmente.

Según las autoridades provinciales, todas las personas que lleguen del exterior deben realizar 7 días de aislamiento, sin importar que tengan un hisopado negativo.

Desde el entorno del ex Presidente señalaron que Macri había informado a mediados de semana que iba a trasladarse a su quinta “Los Abrojos”, ubicada en San Miguel, por “razones de fuerza mayor” . En ese sentido, aclararon que Migraciones contaba con la información.

Sin embargo, el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires envió los inspectores al domicilio donde, según las fuentes cercanas al ex presidente, sabían que no estaría.

“En la nueva dirección continuaré cumpliendo el aislamiento con todas las previsiones sanitarias del caso. Asimismo, me he puesto en contacto con las autoridades sanitarias locales quienes me han informado sobre cómo efectuar el traslado y he dado debida información a la Dirección Nacional de Migraciones”, señala el mail que envió a Migraciones el ex mandatario.

El Gobierno de la provincia denunciará a Macri

Desde la gobernación bonaerense confirmaron a Infobae que ya están preparando una denuncia penal contra Macri en base al acta labrada, con la correspondiente multa por una suma de $4.3 millones.

Palabras del abogado de Macri