Este fin de año, proponen soltar globos blancos para homenajear a las víctimas del Covid-19

El Barrio Pietrobelli en Comodoro Rivadavia es testigo de una propuesta original para cerrar el año 2020. Blanca Chacón está al frente de la campaña “una esperanza al cielo”, en la que busca que las personas suelten un globo blanco en memoria de los vecinos que fallecieron a causa del coronavirus.

“La gente que no lo quiere hacer le sugerimos que prenda una vela o con el celular encendido” sugiere y manifiesta Blanca. La idea es que todos los vecinos que quieran participar, suelten un globo blanco los días 24 y 31 de diciembre. La idea surgió luego de la muerte del padre de Blanca y por la cantidad de vecinos de su barrio que fallecieron en la pandemia.

“Lo hago más que nada por la pérdida de mi papá, cumplía años el 1° de enero, y porque acá en el barrio se han ido mucha cantidad de vecinos, pienso que es el barrio que más gente ha muerto”, manifestó.

A propósito de la iniciativa, Blanca también contó que ya hubo posiciones en contra, ligadas a reclamos ambientales. Al respecto explicó que: “Nos dijeron que contamina el mar, pero es un solo día que se hace, los globos no van a llegar hasta el mar, más si hay viento“, dijo. No sin antes remarcar que “La gente que no lo quiere hacer le sugerimos que prenda una vela o con el celular encendido“, finalizó.