Ginés González García: “No hice nada incorrecto”

El ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, reapareció tras su salida del Gobierno por la polémica que significó el “vacunatorio vip”.

“No hice nada incorrecto y eso se lo planteé a la Justicia. Quizás cometí alguna estupidez al admitir que 10 casos se negaron a ser vacunados en el Hospital Posadas. Aparecieron en el ministerio, un día que yo no estaba, una cosa rara”, afirmó en una entrevista con radio Delta.

También indicó que ese incidente no pudo haber sido fortuito. “A la distancia pienso y por ahí me lo dicen mucho, que fue una emboscada, una cama, pero ya pasó, yo no tengo pruebas”, explicó.

Por otro lado, declaró que no es amigo de Horacio Verbitsky, quien denunció la práctica de privilegios: “No sé por qué dijo que éramos amigos. Se vacunó porque tenía 79 años y estaba entre los se vacunaban en ese momento, en esa edad”, comentó Ginés González García, y agregó: “Es difícil de explicar. Después fue usado como bandera de combate por la oposición”.