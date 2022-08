Gerardo Morales anunció que será candidato a Presidente

El Gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, anunció que formalizará su candidatura a Presidente y habló sobre Carrió, Massa y Milagros Sala.



El Ex Senador, que venía coqueteando con la idea hace un tiempo, sostuvo finalmente que formalizará su candidatura en los próximos días.

El máximo mandatario Jujeño habló de su futura candidatura y señaló que “nosotros queremos un presidente radical y vamos a trabajar para eso. El radicalismo no es solo un partido parlamentario, tiene gestión y lo hacemos bien.”





Morales le respondió a Carrió y críticó a Massa y Milagros Sala

Morales criticó las palabras de Carrió y dijo que “el País espera de la oposición una actitud responsable que es la que venimos teniendo, lo que dijo no me cayó bien y no hace bien al espacio.”

Gerardo también opinó sobre los cambios en el Gabinete y esgrimió que “los anuncios de Massa no llegan a constituir un plan y menos uno de estabilización.”

Para finalizar, habló de la causa Milagros Sala y señaló que “es una delincuente que está presa. Presa VIP y tendría que estar en una cárcel común.”