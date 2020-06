General Madariaga: Brutal golpiza a un transportista por parte de la Policía

Un transportista de la ciudad de General Madariaga, identificado como Fabián Andina sufrió distintos golpes y desprendimiento de retina al protagonizar un incidente con la policía de esa ciudad bonaerense, en la tarde de la víspera en el control de acceso a la misma.

Según publicó el portal local CNM, con su camión se dirigió a cargar combustible a una estación de servicios sobre ruta 74. Al salir de su galpón derribó uno de los conos y un móvil lo siguió hasta aquella, pidiéndole toda la documentación del vehículo y personal, además del permiso de circulación.

En esas circunstancias, les exhibe a los agentes policiales el permiso viejo, haciéndoles saber que disponía del actualizado en su oficina, regresando escoltado a la ciudad, pero, aseguró el transportista, no lo dejaban llegar hasta el galpón que está a metros del control por lo que decidió pasar por encima del cantero divisor de la calle y la colectora, derribando varios conos para lograr llegar hasta su oficina.

Su mujer fue descendida del habitáculo del camión por los policías, originando ello la pelea entre el transportista y un uniformado.

“El mismo policía me decía: pégame, pégame que están las cámaras. Vas a ver lo que te hago. Me derribó, me pegó piñas a morir y entre tres no me podían esposar. Entonces me puso un dedo en el ojo para que afloje y lo mordí”, explicó a CNM.

El hombre, que es hipertenso terminó en el hospital madariaguense con 22 de presión y desprendimiento de retina además de golpes en el cuerpo.

Señaló que junto a su abogado denunciará a los policías por las lesiones que se desencadenaron por arrastrar un cono.

