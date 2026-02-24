General Belgrano celebra a sus Bomberos Voluntarios: 72 años de entrega y valentía

Este 24 de febrero no es un día más en la historia de la comunidad de General Belgrano. Hoy se cumplen 72 años de la creación del Cuerpo de Bomberos Voluntarios, una institución que nació del dolor y la urgencia, pero que creció sostenida por el compromiso y el amor por el prójimo.

Fue el 24 de febrero de 1954 cuando, tras dos incendios registrados en una gomería, un grupo de vecinos decidió dar un paso al frente. La preocupación por lo ocurrido se transformó en acción concreta y tras esos siniestros se conformó la primera Comisión del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Belgrano.

El primer presidente fue José Gómez Acosta, quien junto a otros pioneros sembró las bases de una institución que marcaría para siempre la historia local.

Como tantos cuerpos de bomberos que nacieron en el interior del país, los comienzos fueron humildes. Los recursos eran escasos, los elementos precarios y los desafíos enormes. Pero había algo que no faltaba: un profundo espíritu de solidaridad y una convicción inquebrantable de servir a la comunidad sin esperar nada a cambio.

Con el paso de los años, aquel grupo de vecinos comprometidos dio lugar a una institución sólida, organizada y respetada. Hoy, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de General Belgrano cuenta con móviles modernos, equipamiento de última generación y capacitación permanente para enfrentar incendios, rescates y todo tipo de emergencias. La evolución ha sido enorme, pero la esencia sigue intacta: el servicio desinteresado.

Detrás de cada sirena que suena hay historias de sacrificio, guardias interminables, madrugadas en vela y familias que acompañan en silencio. Hay hombres y mujeres que dejan sus hogares y sus trabajos para acudir cuando alguien los necesita.

En este nuevo aniversario, el reconocimiento es para todos:

Para quienes integraron las primeras comisiones y el cuerpo activo en aquellos años fundacionales.

Para quienes sostuvieron la institución en momentos difíciles.

Y para quienes hoy visten el uniforme con orgullo, manteniendo viva la llama del compromiso.

Felicidades a todos los que han sido y son parte de estos 72 años de historia. General Belgrano puede sentirse orgullosa de sus bomberos voluntarios: ejemplo de valentía, entrega y solidaridad.