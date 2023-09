Ganó $33 millones en el Quini 6 y todavía no los cobró: ¿Cuánto tiempo tiene antes de perder el premio?

Una persona ganó el domingo pasado, 3 de septiembre, más de 33 millones de pesos en el Quini 6 y todavía no fue a retirar el premio, lo que encendió todas las alarmas.

Misterio

La persona vive en Villa Mercedes y acertó los seis números del "Siempre Sale" en la agencia N° 581 "Tío Pecho", que se ubica en la calle San Martín, entre Rafael Cortez y Ardiles.

Gabriela, la dueña del negocio, contó: "Me llamaron de Lotería San Luis, porque no tenía idea. Sabía que había salido en Villa Mercedes, pero no en qué sucursal. Uno fantasea con que sea uno, pero hasta que no llega el momento de ver el correo no te enterás".

La mujer agregó: "Todavía no sabemos quién es porque no ha aparecido, pero suponemos que debe ser algún cliente habitual, que son los que siempre apuestan".

Gabriela reconoció: "Es la primera vez que tenemos un premio tan grande y la verdad que es una alegría enorme, porque tenés la responsabilidad de haberle vendido ese juego y cambiarle la vida a una persona. Es una sensación muy linda".

Hasta cuándo se puede cobrar el premio millonario del Quini 6

Según el estatuto del premio "cada concurso del Quini 6 caduca a los quince días corridos de efectuado el sorteo respectivo, contados a partir del día posterior al de su realización".

Pasado ese tiempo, ya no puede reclamar el dinero.