¡Ganá entradas para ver a Miranda! con el sorteo de Cuenta DNI

La billetera digital Cuenta DNI anunció un nuevo sorteo destinado a su comunidad de usuarios, ofreciendo entradas para el espectáculo de Miranda!, que se llevará a cabo el viernes 28 de noviembre en el Hipódromo de La Plata como parte del ciclo Noches Capitales.

Detalles del sorteo

Para participar, los usuarios deben ingresar al banner del sorteo dentro de la app y completar la inscripción antes de las 23.59 del miércoles 19 de noviembre. El sorteo se realizará el jueves 20 y los ganadores serán anunciados en las redes sociales oficiales de Banco Provincia.

Beneficios adicionales para usuarios

Además del sorteo, Banco Provincia ofrece beneficios especiales para sus clientes. Quienes utilicen tarjetas de crédito Visa y Mastercard del Banco Provincia pueden acceder a 4 cuotas sin interés en la compra de entradas para más de 30 shows programados hasta fin de año.

Catupecu Machu

Guasones

La Delio Valdez

La Mona Jiménez

Con estas iniciativas —entre sorteos y financiamiento sin interés— Banco Provincia continúa fortaleciendo su presencia en la agenda cultural de la región y ofreciendo oportunidades para que más personas puedan acceder a espectáculos de primer nivel.