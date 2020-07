Fuerte cruce entre el Intendente de Villa Gesell y el Municipio de Mar del Plata

El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera y el Secretario de Gobierno de Mar del Plata, Santiago Bonifatti, protagonizaron este martes un fuerte cruce de opiniones sobre una eventual circulación comunitaria de coronavirus en el distrito de General Pueyrredón.

"Nosotros hoy le recomendamos a los geselinos que traten de no viajar a Mar del Plata porque consideramos que es zona de circulación después del caso que registramos y la verdad que fue positivo el aislamiento que hicimos de inmediato", declaró el dirigente Barrera a un canal de TV

Después de las críticas que hizo el jefe comunal geselino, desde el Municipio conducido por Guillermo Montenegro no tardaron en salir al cruce y remarcaron que sus declaraciones no tienen ningún "fundamento epidemiológico".

"Por supuesto que sorprende ver una declaración como esta porque evidentemente el intendente de Villa Gesell habla sin conocer la situación de Mar del Plata", apuntó el Secretario de Gobierno, Santiago Bonifatti.

Por su parte, Barrera insistió con su postura y descartó cualquier motivación política entre los fundamentos.

"Tengo información de que Montenegro dijo que era desacertado lo que estaba informando yo pero no soy el único intendente que piensa lo mismo. Acá no importa el partido político de cada intendente sino la vida de cada uno de los ciudadanos", remarcó, y enfatizó: "No queremos tomar ninguna medida contra los vecinos de Mar del Plata sino tratar de evitar contagios porque esta enfermedad deja secuelas".

En este sentido, el responsable de la administración geselina citó el caso de Tandil, conducido por Miguel Lunghi, que también consideró a Mar del Plata, Bahía Blanca y otras ciudades como "zona de brote epidemiológico". "No solo lo digo yo sino que también lo está diciendo un intendente que es del mismo color político del intendente Montenegro", apuntó.

Barrera también descartó tener "inconvenientes" con las autoridades marplatenses y, en este contexto, advirtió los casos de coronavirus "no solo han crecido en el Amba sino en otros municipios del interior" de la provincia. "Ninguno de nosotros está exento; el trabajo tiene que ser en conjunto y colectivo", consideró.

En una conferencia de prensa efectuada esta mañana, el alcalde de Villa Gesell, aseguró que en Mar del Plata hay circulación comunitaria de coronavirus luego de que una vecina de su ciudad diera positivo de Covid-19 tras haber viajado a esa ciudad por una urgencia. Se trata de una mujer de 55 años quien tiene comorbilidades de base, presenta mialgias y dolor de garganta, y se encuentra aislada en su domicilio.

Según el intendente, la mujer y su hija fueron hisopadas y sólo la mayor dio positivo de Covid-19, lo que adjudicaron a un viaje que realizó a Mar del Plata por una urgencia. Por ello, instó a la población de Villa Gesell a que evite los viajes a "La Feliz".

El representante del Ejecutivo marplatense insistió en que el jefe comunal geselino "habla sin saber" ya que no requirió información específica previa a General Pueyrredon para conocer el estado de situación que se atraviesa en torno a la pandemia.

"Él simplemente se basa en esta persona que supuestamente vino a Mar del Plata y que supuestamente se contagió aquí en la ciudad, pero son todas cosas que se basan en suposiciones y presunciones", criticó el funcionario municipal, después de los dichos del dirigente del Frente de Todos.

Bonifatti dijo que "lamenta" este tipo de declaraciones al recordar que Mar del Plata mostró una amplia "solidaridad" con las localidades vecinas "desde el primer momento". "Se trabajó con General Alvarado, con Balcarce, con Mar Chiquita, y cada vez que hubo casos en otra ciudad de la región como Necochea nos mostramos preocupados y trabajamos de manera conjunta", aseguró.