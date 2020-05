¡Fuerte cruce! Dura respuesta de Echarren a Etchevarren: “Yo no aprieto gente ni pido coimas"

Como es de dominio público, el intendente de Castelli, Francisco Echarren estableció un gravamen especial para el sector agropecuario local con el objetivo de crear un fondo de emergencia sanitaria. Si bien Castelli aún no presenta ningún caso de Coronavirus, la medida fue establecida de manera preventiva ante la posibilidad de que la pandemia llegue a esa ciudad.

La resolución establece que el dinero será devuelto en caso de que no sea necesaria su utilización. Según el decreto que la Justicia avaló y que ya comenzó a aplicarse, el impuesto será aplicado a los productores con más de 50 hectáreas e irá de los 9 mil a los 42 mil pesos de manera progresiva, dependiendo de la extensión del terreno.

Anuncio publicitario

Tras ello, el periodista Willy Kohan, de Radio Milenium sostuvo equivocadamente, que en Dolores también se llevaría a cabo dicha iniciativa, por una falsa información publicada en un medio de alcance nacional y rápidamente el Intendente de tal distrito, Camilo Etchevarren solicitó derecho a réplica para aclarar que ello no era así y no dejó dudas de estar totalmente en contra de la suba impositiva que se puso en marcha en Castelli con la actividad agrícola: “Dolores no tiene nada que ver con este impuesto. Soy productor agropecuario, además de veterinario, y conozco a todos los productores”, insistió.

Además aclaró disentir con el Intendente de la vecina ciudad de Castelli no sólo en esta cuestión: “Con Echarren estamos en veredas opuestas ideológicamente y soñamos con países distintos”, deslizo el jefe comunal que gobierna en Dolores desde hace doce años.

Posteriormente fue el alcalde de Castelli quien le respondió a través de las redes sociales a su colega de Dolores y señaló: "Yo no dejo pariendo a una mujer afuera de un hospital porque no tiene mutual, la atiendo. Yo no ajusto con los laburantes, pido un esfuerzo a los que mas tienen. Yo no aprieto y amenazo con su laburo a los municipales para que me voten, los ayudo. Yo no amenazo jueces por radio. Ni tampoco soy corrupto, ni ando pidiendo coimas. Ni mucho menos hago negocios particulares con la tierra para loteos privados, nosotros hacemos barrios de casas públicas. Yo creo en otro país que el Intendente de Dolores, claramente. Queda claro con la gestión y el comportamiento de cada uno. Solo hay que comparar" -cerró Echarren-

Anuncio publicitario

En la tarde/noche del jueves, había trascendido en Dolores que Etchevarren encargó a su hermana que es la Asesora Letrada del municipio que conduce, que analice meticulosamente la respuesta de su colega castellense para iniciarle acciones legales.

Al parecer, la disputa que se inició por un error en un artículo periodístico y su posterior apreciación por parte de Etchevarren, podría tener su desenlace en la Justicia entre ambos jefes comunales.-