Fue a la ferretería, saludó a un cliente y se armó una feroz pelea: “¿Qué te importa cómo ando?”

Se viralizó un video donde dos personas, en pocos segundos, comienzan un brutal enfrentamiento a golpes de puño en una ferretería porteña que todavía no pudo ser identificada.

Todo comenzó cuándo un hombre le preguntó a otro: “¿Cómo andas? ¿Todo bien?”. La respuesta fue: “¿Qué te importa cómo ando?”.

Tras ese brevísimo intercambio de palabras se generó una feroz pelea que registró la cámara del negocio, donde puede verse a los dos hombres rodando por el suelo mientras la dueña del local intenta calmarlos diciendo: “¿Qué pasa? ¡No se peleen!”.

Nadie conoce el motivo real detrás de la pelea, pero los cibernautas dejaron toda clase de comentarios al video que se viralizó y sumó millones de visitas en pocas horas: “Cuando me levanto re loca”; “Argentina, no lo entenderías“; “Nervioso el man. No estaba con ganas. El otro pobre, de puro amable ligó”; “Uno estaba con la mujer del otro y éste lo venía sospechando…”.

A continuación, mirá el video.