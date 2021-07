Fue a la escuela sin campera, se descompuso por el frío y descubrieron que vivía en la pobreza extrema

Una nena de 9 años se descompuso en la escuela producto del frío y de la falta de abrigo con la que asistió a la institución. Al llevarla a su casa descubrieron que vivía en la pobreza extrema.

El hecho ocurrió en la provincia de San Juan en medio de la ola de frío. Una nena de 9 años se desmayó en la escuela Juana Ibarbourou a la que asiste: “La nena llegó en las primeras horas de la mañana y la gente de la recepción, porteros y auxiliar, vieron que no respondía, que tiritaba. Venía sin campera, con una remera manga corta, debajo del guardapolvo, con una calza de algodón y zapatillitas. De inmediato la niña fue acercada a un lugar cálido, una pequeña cocina que tenemos en la escuela”, declaró la directora Beatriz Martínez.

“Temblaba, lloraba, no podía expresar nada. Recurrimos a lo que teníamos a mano, algo de ropa para abrigarla. Luego la trasladamos a otra cocina donde estaba encendida la estufa, se le dio un te calentito de a sorbos, porque no podía sostener nada, ni la cuchara. La arropamos toda la mañana, mientras la docente estaba con ella. Continuamente se le tomaba la temperatura porque al principio no marcaba nada el termómetro. La recuperó y al mediodía tenía 36.4°”, agregó Martínez.

Por otra parte, la situación familiar de la niña no es la mejor. Sus progenitores no tienen trabajo actualmente, residen en un rancho con cuatro hijos de 13, 11, 9 y 5 años. “No es nueva la realidad de esta familia. Necesitan ayuda, un seguimiento, que les arreglen el lugar donde viven, que les provean agua, son carentes de muchas cosas materiales. Viven en la pobreza extrema”, explicó la directora.

Tras conocerse el caso, desde la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia visitaron la vivienda y constataron las condiciones desesperantes en la que viven. La pequeña y una de las hermanitas fueron trasladadas a un hogar del Estado hasta que algún familiar se haga cargo.