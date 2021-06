Free Paulo Londra: ¿Qué paso con el cantante?

En las últimas horas varios artistas, sobre todo del ámbito de la música trap, se solidarizaron con Paulo Londra, a raíz de que el cantante no puede sacar nuevas canciones ¿Por qué?. A continuación te explicamos los motivos.

Paulo Londra

A través del hashtag #FreePaulo, los músicos y los fanáticos piden por el regreso del famoso cantante de trap argentino Paulo Londra. Duki y Nicki Nicole son algunos de los destacados artistas que se manifestaron a favor de la vuelta de Londra.

Qué pasó con Paulo Londra

El trapero no saca nuevas canciones desde el año 2019 y tuvo que alejarse de los escenarios debido a un conflicto legal que tiene con su productor, el colombiano Ovy On The Drums.

Paulo Londra firmó ese mismo año un contrato con la productora Big Ligas, con una cláusula donde le otorgaba los derechos de autor de sus canciones y voz hasta el año 2025. Al respecto, el cantante cordobés manifestó que sufrió un engaño.

La explicación de Paulo Londra

El cantante contó que “Al día siguiente de ‘Condenado Para El Millón’, tema que sacamos porque queríamos mostrar hasta donde íbamos a llegar, Kristo vino con unas fotocopias, una lapicera cara y un filmaker, y me dijo que íbamos a hacer un video para subir a las redes y entonces nos hizo ponernos de espalda y me dijo que firme unas fotocopias mientras nos filmaban, pensé que era un simple video y nunca pensé que eso fuese un contrato el cual hagan valer de esa forma tan engañosa”, explicó.

Paulo Londra

Tras el apoyo recibido en las redes sociales, Paulo Londra colocó en su cuenta de Instagram una imagen de un corazón y la bandera de Argentina, en agradecimiento por el aliento recibido de parte de seguidores y colegas de la música.

El juicio de Paulo Londra ¿Cuándo es?

Con respecto al juicio que inició Paulo Londra a su ex productora, el cantante manifestó que se encuentra a la espera de una resolución judicial. El juicio comenzó en marzo de 2020 y está en manos de los abogados del artista de trap cordobés.

¿Cuándo vuelve Paulo Londra?

Por el momento, Londra descarta la posibilidad de volver a la música en un futuro cercano. En un mensaje publicado en Twitter, el cantante dio a entender que hasta que no se resuelva esta cuestión no podrá regresar a los escenarios.