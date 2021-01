“El pelo no nace en los huevos”: La frase de Kicillof que se volvió viral ¿Qué quiso decir?

El gobernador Axel Kicillof volvió a ser tendencia en Twitter luego de realizar un análisis un tanto curioso y enredado: “Como el pelo no nace en los huevos, los huevos no tienen pelos“.

El mandatario provincial dijo: “Los otros días me gastaban por lo del pelo al huevo. Me decían, ‘esa es la actividad del periodismo’. Bueno, pero como el pelo no nace en los huevos, los huevos no tienen pelos”.

“Lo que yo decía es que no hace falta inventar informaciones falsas, rumores u operaciones para impedir que se lleve adelante la campaña de vacunación o una temporada veraniega”, contó el gobernador bonaerense.

Gracias a esta inesperada explicación, Kicillof se ubicó en el top ten de tendencias en Twitter, la frase rápidamente comenzó a replicarse entre los usuarios de la red social.

Vuelta del tren a la Costa

Con el regreso del tren a Pinamar, el gobernador bonaerense afirmó: “Hasta hace poco, 3 meses atrás, decían que no iba a haber temporada. Pero hoy gracias al esfuerzo de los intendentes, de nuestro gobierno provincial y nacional, podemos tenerlo“.

Es un orgullo poner en marcha un servicio tan esencial para el desarrollo productivo de la Provincia, como lo es el tren de pasajeros.



Junto a @mariomeoni, @SergioMassa y @CostaAugusto9 participamos del viaje inaugural entre General Guido y Pinamar, tramo que estaba abandonado. pic.twitter.com/gRN40EMmWa — Axel Kicillof (@Kicillofok) January 22, 2021

En el acto estuvo acompañado por, Sergio Massa, y el ministro de Transporte, Mario Meoni. “Hoy nuestra provincia está plagada de pueblos que decayeron porque se terminó el tren. Porque se cortó la comunicación, la conexión, deja desamparados y lejos a aquellos que hasta hace poco estaban cerca”, apuntó Kicillof.