Franquicia Grido en 2026: ¿Cuánto cuesta abrir una heladería y cuáles son los requisitos?

Emprender con una marca consolidada suele ser una alternativa atractiva para quienes buscan iniciar un negocio propio con menor nivel de incertidumbre. En el rubro gastronómico, las franquicias continúan despertando interés por su modelo probado y el respaldo operativo que ofrecen, especialmente en un contexto donde la rentabilidad y la previsibilidad son factores clave al momento de invertir.

Grido, una de las franquicias más elegidas del país

Grido se consolidó como una de las franquicias gastronómicas más reconocidas de Argentina y la región. La marca de origen nacional cuenta actualmente con más de 2.000 locales franquiciados en cinco países, lo que la posiciona como uno de los sistemas de franquicias más extensos del mercado.

El modelo de negocio está diseñado para acompañar al franquiciado desde el inicio, con soporte operativo, logístico y comercial, lo que la convierte en una opción frecuente entre inversores que priorizan marcas con trayectoria.

Cuánto cuesta abrir una franquicia de Grido en 2026

La empresa ofrece distintos formatos de franquicia, que varían según el tamaño del local y la ubicación. Uno de los más difundidos es el formato Micro, pensado para una heladería de aproximadamente 80 metros cuadrados.

Inversión inicial estimada : desde u$s60.000.

: desde u$s60.000. Financiación : Grido permite financiar hasta el 50% de la inversión inicial.

: Grido permite financiar hasta el 50% de la inversión inicial. Desembolso propio estimado: desde u$s30.000 en el formato Micro.

La inversión incluye los principales elementos necesarios para la puesta en marcha del local:

Equipos de frío, como heladeras y freezers.

Mobiliario comercial.

Stock inicial de helado.

Obra civil y acondicionamiento del local.

Regalías, canon y plazo de recupero

Uno de los aspectos destacados del esquema de Grido es que no cobra regalías mensuales, algo poco habitual dentro del sistema de franquicias.

Fee de ingreso único : equivalente a 500 kilos de helado.

: equivalente a 500 kilos de helado. Canon de servicios : 45 kilos de helado por semana.

: 45 kilos de helado por semana. Plazo estimado de recupero : alrededor de 24 meses.

: alrededor de 24 meses. Rentabilidad estimada: cercana al 15%, dependiendo del formato elegido y la gestión del punto de venta.

Requisitos para ser franquiciado de Grido

El perfil que busca la compañía está orientado a personas con vocación emprendedora y compromiso operativo. Entre los principales requisitos se destacan:

Interés en desarrollar un negocio propio.

Dedicación de tiempo completo al emprendimiento.

Residencia en la zona donde funcionará la heladería.

Localidad con un mínimo de 8.000 habitantes.

Garantías suficientes y situación crediticia favorable.

Capital inicial acorde al proyecto.

El proyecto puede ser individual o familiar, y contar con local propio, experiencia comercial previa o manejo de equipos de trabajo representa un valor adicional en el proceso de evaluación.

Qué beneficios ofrece Grido a sus franquiciados

Sumarse a la red de Grido implica acceder a una estructura empresarial que brinda respaldo permanente en distintas áreas del negocio.

Modelo de negocio probado y estandarizado.

y estandarizado. Marca con alto reconocimiento a nivel nacional .

. Productos de calidad, con controles estrictos.

Inversión constante en marketing y comunicación.

En el plano operativo, la empresa ofrece soporte en:

Logística y abastecimiento.

Acciones comerciales.

Recursos humanos.

Gestión administrativa y operativa.

Además, se realizan auditorías periódicas para garantizar el correcto funcionamiento del local y la calidad de atención al cliente.

Capacitación y acompañamiento operativo

Grido se encarga de la capacitación inicial del franquiciado y su equipo, con el objetivo de facilitar la apertura del local y reducir errores en las primeras etapas. El proceso incluye la transmisión del know how completo del negocio, permitiendo que el emprendimiento funcione bajo estándares definidos desde el primer día.

Cómo postularse para abrir una franquicia Grido

Quienes estén interesados en abrir una franquicia, ya sea con un local nuevo o mediante la reconversión de un comercio existente, deben iniciar el trámite a través del formulario online del área de franquicias de Grido.

En ese paso se solicitan datos personales, tipo de proyecto, nivel de dedicación, rol dentro del emprendimiento y capital disponible. Luego, el equipo de Desarrollo Territorial evalúa cada caso y, de avanzar el proceso, contacta al postulante para una reunión virtual. A partir de allí continúan las etapas de asesoramiento, capacitación y apertura del local, integrándose a la red de heladerías más grande del país.