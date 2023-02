Inscripción al Plan Mi Baño: ¿Cómo anotarse y recibir $600.000?

El gobierno anunció el Plan Federal "Mi Baño". Dicho programa tiene como objetivo dotar de instalaciones sanitarias básicas a todos los hogares del país. Los beneficiarios recibirán $600.000. En esta nota conocé los requisitos e inscripción.

¿De cuánto es el monto que otorga el programa?

En el primer semestre de este 2023, el plan Mi Baño tiene previste otorgar 25.000 subsidios, por un valor de $600.000 cada uno. De esa forma, los beneficiarios podrán acceder a los materiales de construcción y la instalación sanitaria.

¿El dinero hay que devolverlo?

No, porque no es un crédito, sino una ayuda económica no reembolsable. Es decir, se trata de una transferencia de fondos que no requiere devolución. Las personas deberán utilizar el dinero para mejorar las condiciones de higiene y salubridad en sus hogares.

¿Cómo se paga el Plan Mi Baño 2023?

El subsidio llegará al beneficiario a través de una transferencia bancaria, el dinero debe ser utilizado exclusivamente para la compra de los materiales necesarios y certificar los avances de obra, al igual que ocurre con el plan Mi Pieza.

¿A quiénes alcanza el programa?

El nuevo Plan "Mi Baño" está destinado a quienes habitan en zonas de emergencias en todo el país, con el fin de brindar acceso a servicios de saneamiento e higiene.





Según indicó la resolución que se publicó en el Boletín Oficial, se priorizará la atención a mujeres y niñas "a fin que tengan acceso a servicios básicos".

Inscripción al Plan Mi Baño: ¿Cómo anotarse?

El programa funcionará de igual manera que el Plan Mi Pieza, las personas inscriptas entrarán en un sorteo y si resultan ganadoras recibirán el subsidio.

El Plan Mi Baño 2023 aún no cuenta con un formulario de inscripción disponible, se espera que el lanzamiento sea en marzo y ese mes inicien las inscripciones.

Fuentes del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, explicaron que se implementará de forma progresiva en conjunto entre la Nación, Provincia y Municipios.