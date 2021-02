Formulario 2.72 ANSES ¿Qué es, para qué sirve y cómo hacer?

El formulario 2.72 ANSES es la solicitud encarga de reclamar el pago pendiente o extraviado del programa CUNA, los beneficiarios de la AUH (Asignación por Hijo) o el SUAF pueden hacer uso este documento.

A continuación, te comentaremos como completar el formulario 2.72 ANSES, para que sirve y mucha más información sobre el mismo.

¿Qué es y para qué sirve el formulario 2.72 ANSES?

La ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) es la entidad, de orden público, de administrar las ayudas sociales de todo el país. Entre sus trámites, el formulario 2.72 es uno de los más solicitados porque es el encargado para iniciar una reclamación formal a la institución para el abono del programa CUNA.

La Cubertura Universal de Infancia y Adolescencia (CUNA) agrupa las dos prestaciones más solicitadas como son la AUH (Asignación Universal por Hijo) y el Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), esta asociación tiene como objetivo agilizar el cobro anual del 20% retenido.

¿Cómo completar formulario 2.72 ANSES? Guía paso a paso + Ejemplo

Si no sabes como completar el formulario 2.72 de ANSES, no te preocupes. A continuación, te detallaremos cada uno de los pasos a seguir.

Rubro 1: Introducir los datos personales del beneficiario afectado .

Introducir los . Rubro 2: En este apartado, no debes completar nada. El personal de ANSES que te atienda personalmente se encargará de completar el Rubro 2 por vos.

En este apartado, no debes completar nada. El personal de ANSES que te atienda personalmente se encargará de completar el Rubro 2 por vos. Rubro 3: En el nivel 3 del formulario 2.72 debes aclarar como quieras que sea el medio de pago. Puedes elegir entre: Agente pagador o a través de CBU . Haz una “X” en el casillero correspondiente.

En el nivel 3 del formulario 2.72 debes aclarar como quieras que sea el medio de pago. Puedes elegir entre: . Haz una “X” en el casillero correspondiente. Rubro 4: En esta sección, está en todo tu derecho designar una persona que tenga el rol de apoderado . Si lo deseas hacer, tienes que introducir los datos personales del individuo seleccionado.

En esta sección, está en todo tu derecho designar una persona que tenga el rol de . Si lo deseas hacer, tienes que introducir los datos personales del individuo seleccionado. Rubro 5: Tienes que firmar y aclarar la Declaración Jurada. Lee con atención antes de hacerlo.

Tienes que firmar y aclarar la Declaración Jurada. Lee con atención antes de hacerlo. Rubro 6: Esta sección es solamente para las firmas: el solicitando, el apoderado (en caso de haberlo) y el personal de ANSES.

Es importante que, al rellenar el formulario 2.72, hazlo tranquilo y con una letra legible para que cualquier persona pueda leerlo con simpleza.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca del formulario 2.72 ANSES

¿Dónde descargar el formulario?

Para descargar el formulario 2.72 de ANSES puedes hacerlo ingresando directamente desde aquí.

¿Cuánto tarda el reclamo general SUAF y AUH?

Una vez presentado en una oficina de ANSES la solicitud, el reclamo puede tardar entre uno a tres meses según la demanda que posea la institución.

¿Dónde presentar formulario ps.2.72?

Si ya has completado el formulario 2.72, ahora debes presentarlo en ANSES. Si no sabes cómo hacerlo, no te preocupes, a continuación, te detallamos los pasos a seguir.