Formulario 04 Automotor ¿Qué es, para qué sirve y cómo completar?

Cuando cambias tu automóvil por otro de segunda mano o bien cambias de domicilio físico, el formulario 04 automotor es uno de los tramites que debes hacer rápidamente para circular legalmente.

Si todavía no sabes como completar el formulario 04 de automóviles o de motocicleta, no te preocupes. En este artículo, te detallaremos todo sobre esta solicitud y como debes presentarla en la institución correspondiente.

¿Qué es y para qué sirve el formulario 04 DNRPA?

El formulario 04 automotor tiene como objetivo principal el cambio de radicación de un vehículo y es aquí donde se incluye la compra de segunda mano de un vehículo o el cambio de domicilio.

No todas las personas pueden, legalmente, realizar este tramite ya que es de índole personal. La Ley Argentina considera que dos personas pueden realizar la solicitud de cambio de radicación:

Titular del dominio (patente) : Toda aquella persona que tenga un auto a su nombre personal o bien si la sociedad haya cambiado de lugar.

: Toda aquella persona que tenga un auto a su nombre personal o bien si la sociedad haya cambiado de lugar. Adquisición de un automóvil de segunda mano: Es fundamental el cambio de titularidad a la hora de una venta para no tener conflictos.

Es importante señalar que, hacer el formulario 04 automotor, es importante ya que nos permite conducir legalmente y hacer otros trámites del auto relacionados o que tienen correlación.

¿Cómo completar el formulario 04 para cambio de radicación? Guía paso a paso + Ejemplo

Muchas personas no saben cómo completar la solicitud de radicación. Por esta razón, te diremos como realizarlo paso a paso.

En primer apartado deberás introducir el nombre completo y apellido de la persona que desea realizarla solicitud de cambio de titularidad o de domicilio del auto o moto en cuestión. Posteriormente, debes color tu numero de identidad nacional (DNI). En tercer lugar, debes aclarar el tema de la operación, es decir, ¿Para qué lo realizas? Luego de identificar el carácter de tu solicitud, debes rellenar el apartado con Código Único Identidad Laboral (CUIL o CUIT, en cualquier caso). Coloca el numero de matricula de tu auto o moto y abajo colocarás quien es el solicitante. Luego, colocarás todos tus medios de contacto: correo electrónico, teléfono (fijo o móvil) y tu domicilio.

Cabe señalar que, el formulario 04, corresponde para motocicletas como automóviles. Además, también, si tu vehículo esta en posición de un condominio (grupo de personas) se deberá incluir todos los datos de todos los integrantes.

F.A.Q: Preguntas frecuentes acerca del formulario 04 automotor

¿Cuál es el precio formulario 04 renpre? ¿Dónde comprar?

El precio del formulario 04 renpre posee diferentes valores, por ende, no podemos asegurarte un monto fijo.

¿Por qué varía el precio? Los aranceles no son los mismo en toda la argentina, cada provincia o municipio posee el suyo y, además, puede variar según el modelo y año del vehículo en cuestión (automóvil o motocicleta). Pero, no te preocupes, para evitar estafas haciendo clic aquí podrás ver los aranceles máximos que deben cobrarte y no pagar de más.

¿Dónde descargar el formulario 04 PDF?

Para descargar el formulario 04 en PDF debes hacer clic aquí, podrás imprimirlo y rellenarlo cómodamente en tu hogar.

¿Es necesario que tenga firma certificada?

No es necesario tener la firma certificada si el tramite lo realiza el solicitante. Si necesitas que vaya un tercero, la institución reguladora si te solicitará que tu firma este certificada por tu seguridad.