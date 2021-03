Horror en Formosa: mujeres embarazadas se esconden en montes para no ser separadas de sus bebés

Desde varios medios se visualiza el horror que viven los habitantes de Formosa por estos días. Entre ellas mujeres embarazadas quienes se esconden de la policía por temor a ser llevadas a centros de aislamiento donde tienen a sus bebés.

“Les hacen cesárea si están en término. A veces al bebé lo llevan a Formosa y la madre queda en aislamiento. A veces quedan 14 o más días lejos de sus hijos”, contó una mujer.

Una de las embarazadas que se animó a hablar con los periodistas, contó que se esconden en los montes y la situación es dramática: “Yo quiero tener parto normal y que no me hagan cesárea en un centro de aislamiento. Si me hacen cesárea no se si lo voy a volver a ver a mi hijo. Estoy en el monte desde que tengo cinco meses de embarazo“, cuenta con angustia.

Parecen otros tiempos lo que está ocurriendo en Formosa, pero situaciones como esa se están denunciando en la tierra que gobierna Gildo Insfrán desde el año 1995. “Le tenemos miedo a la policía. Tenemos miedo de que vengan a buscarnos con caballos”, mencionó una de las mujeres que se esconde en los montes formoseños, lejos de la capital provincial.

“Hay mucha persecución en nuestra comunidad. Necesitamos ayuda”, manifiesta un hombre que acompaña a las mujeres. “Preferimos estar acá porque si nos llevan no sabemos si vamos a regresar o no”, advierte una mujer quien debió dejar a un pequeño de 5 años para esconderse.

¿Por qué llevan a embarazadas a centros de aislamiento?

Aún no está claro el motivo por el que los efectivos policiales se llevan a estas mujeres, algunas versiones dicen que lo hacen para hisoparlas, por lo que inmediatamente quedan aisladas en los centros de Insfrán. Pero no hay explicaciones del Gobierno provincial y entre los locales tampoco encuentran respuestas.

En general, el miedo no es sólo a permanecer encerrado durante dos semanas, sino a la posibilidad de perder a sus bebés. Son en total 86 mujeres embarazadas que se esconden de las autoridades en la localidad de El Potrerillo.