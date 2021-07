Florencia Torrente originó un grave accidente en Panamericana

Florencia Torrente, la hija de Araceli González, originó un grave accidente en la autopista Panamericana. La actriz se dirigía hacia su trabajo cuando “se le reventó el neumático, golpeó con el guardarraíl y golpeó a dos autos”, contó la periodista Maite Peñoñori. En el impacto hizo un trompo y golpeó un camión, por el que su auto quedó totalmente destruido. Afortunadamente no sufrió ninguna herida.

Torrente envió un mensaje al programa “Los ángeles de la mañana”: “Si, tuve un accidente en Panamericana, no hubo heridos, fue un gran susto, estoy bien, pero en shock por la intensidad del accidente, estuve en el Austral por nueve horas simplemente para chequear que todo estuviera bien y solo por control”.

Y agregó: “Quiero aprovechar para agradecer a Miguel, que, al instante del accidente, sin estar involucrado, me ayudó, acompañó y me asistió hasta que llegó mi novio. También a todos los médicos, médicas y enfermeras que me atendieron. La tranquilidad de saber que nadie sufrió daños”.

Florencia Torrente participó en la pista del “Cantando 2020” y también en el “Bailando” donde demostró que es capaz de destacarse sin estar metida en peleas mediáticas. Con su actuación logró que sus seguidores pidieran que participe de la tercera temporada de “MasterChef Celebrity”.

Mi fandom es hermoso y estan locxs !!! Pero sepan que los amo ♥️🙌🏻🥰 — Florencia Torrente 🇦🇷💚 (@ftorrente) January 11, 2021

Como si los mensajes diarios en las redes sociales no fueran suficiente, hace poco colocaron un pasacalles para pedirle a las autoridades de Telefe que la tengan en cuenta. “Mi fandom es hermoso y están locxs!!! Pero sepan que los amo”, escribió la actriz a través de un video.