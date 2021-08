Florencia Peña se descompensó antes de salir al aire y abandonó su programa

La actriz y conductora Florencia Peña se descompensó producto de un pico de estrés antes de salir al aire y debió abandonar su programa. Sus compañeros acusan que fue producto de la situación que atraviesa por las polémicas reuniones en la Quinta de Olivos.

“Flor no está con nosotros, no se sentía bien. Vino al canal, como todos los días con su equipo, pero no se sentía para nada bien. Está pasando un momento complicado porque estos días han sido estresantes para ella”, comunicó en vivo Marcelo Polino, quien la reemplazó en la conducción.

Su compañera y panelista, Nancy Pazos, salió al cruce en defensa de la conductora: “Tiene un montón de cosas. Pero lo concreto es que, para que todos sepamos, todo tiene un costo emocional. No es gratis que te digan puta por todos lados”; y agregó: “Este es el costo emocional y es lógico que Florencia, que es nuestra amiga y compañera, esté pasando por un pico de estrés emocional, porque todos somos seres humanos y esto es lo que pasa, tiene consecuencias”.

Por otra parte, mientras se informaba de lo acontecido explicaron que Florencia Peña se encontraba en su camarín asistida por los médicos del canal. “Compañeros, colapsé, perdón. Mañana seguro voy a estar en pie. Gracias por el amor y el aguante”, les escribió vía WhatsApp a sus colegas.