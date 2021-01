Flavio Mendoza desbordado por las nuevas restricciones: “Nos están fundiendo”

Una vez más, Flavio Mendoza, se manifestó muy angustiado ante las nuevas restricciones que anunció el Gobierno Nacional. Es que hace casi un año que no han podido trabajar y recurrieron a sus ahorros y en algunos casos, la venta de algún inmueble para poder pagar los sueldos de sus empleados.

El productor dijo: “Nos están fundiendo, casi salgo a prender fuego todo cuando se decía que iban a cerrar todo a partir de las 23 hs. No creo que esto pase rápido, está muy golpeado el país. No es el momento ni la temporada para agotar localidades”.

Crisis económica

Flavio Mendoza agregó que la crisis económica que atraviesa el país ya no es sostenible para los argentinos. Todos necesitan trabajar y aumenta el porcentaje de pobreza considerablemente.

“Es necesario trabajar, y empezar de alguna forma con los protocolos. Creo que la solución para esto es empezar a trabajar de a poco como se pueda”, indicó el artista.

“Cuando quise sacar créditos no me lo dieron. En este país, a la gente que da trabajo y produce, nos castigan”, apuntó Flavio sobre el pedido de ayuda que solicitó al gobierno.

“La gente no tiene para comer, los chicos no pueden presentar proyectos y esperar. ¿De qué me están hablando? ¿Dónde está la ayuda? Tengo mucho miedo de que si esto no se resuelve haya un problema social, creo que la gente se está hartando”, mencionó Flavio.

Emocionado por sus compañeros

Flavio Mendoza se quebró al contar que algunos colegas le pidieron ayuda en medio de la pandemia y no supo brindarle asistencia al encontrarse él en la misma situación.

“Yo tengo el teatro de calle Corrientes cerrado y un montón de gente me llama para ver cuándo volvemos. No me quiero emocionar, pero me llaman hasta para pedirme para comer, eso es duro. Entonces, nada, todo esto es difícil. Yo estoy juntando para muchos artistas y la verdad que no tienen para comer, entonces es difícil”, explicó Flavio, totalmente emocionado.

“Y los artistas no tienen ninguna ayuda, no hay ayuda de nadie. Yo hablé con todo el mundo, hablé con montones de personas y no tienen ayuda, entonces hay bailarines que no tienen trabajo, no tienen cómo pagar su alquiler, cómo pagar sus cosas, y eso es una preocupación que tenemos que resolver“, profundizó Flavio.