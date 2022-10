Audios de la fisicoculturista argentina muerta en Brasil comprometen a un hombre

La fisicoculturista argentina Johana Colla fue hallada sin vida en la habitación de un hotel en San Pablo, tras su participación en el Campeonato Sudamericano de Fisicoculturismo donde obtuvo un subcampeonato.

Según el informe de la autopsia, la mujer de 30 años "murió naturalmente, sin hallarse ninguna sustancia ni ningún rastro de violencia"; sin embargo, familiares y amigos sospechan que algo extraño sucedió.

La foto que se tomó la atleta tras consagrarse subcampeona en Brasil.

Una noche infernal

En diálogo con Telenoche, la madre y la hermana de Johana aportaron los audios reveladores que la atleta les había enviado donde denuncia que un hombre intentó drogarla y violarla.

"Se drogó toda la noche, pero no me hizo nada raro. Yo tengo un carácter que si se quieren acercar a mí me despierto al toque. Me quiso ofrecer drogas, no le quise aceptar", le contó Johana a Carmen, su hermana.



En "Telenoche" hablaron con la familia de Johana.

En los estremecedores mensajes de voz también le manifiesta que este hombre, que formaba parte de la competencia y cuyos organizadores ubicaron en su misma habitación, intentó abusar sexualmente de ella.

"Me quiso inyectar, hay cosas que no van. Me echó la culpa de que le robé pastillas o ampollas. Un pedo tiene este tipo. Le dije: ‘revisá todo porque yo no le robó nada a nadie’. Se enojó porque no me quise drogar, yo no me drogo", detalló la deportista argentina.

IFBB expresó un comunicado sobre el fallecimiento de la atleta, pero no dijo nada sobre las sospechas de la familia.

La versión del entrenador

Gabriel Casado, entrenador y amigo de Johana, dijo que la atleta era una persona sana: "Su preparación era base, nunca se hicieron locuras, no soy partidario de la utilización de cosas que puedan perjudicar la salud. Solo proteínas o aminoácidos. Nunca se utilizó nada nocivo para el cuerpo, mucho menos que pueda haber desembocado en esta tragedia".

Y especificó: "Ella estaba bien. Siempre se hacía chequeos médicos. Era una persona joven, que venía practicando esta disciplina hace muchos años. Estaba sana".