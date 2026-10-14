Financiamiento universitario: sancionan con $100. 000 por día al gobierno por no actualizar salarios

Si te estabas preguntando cómo sigue la disputa por los fondos de la educación superior, la Justicia acaba de dar un giro determinante a pocas horas de una nueva movilización nacional.

El juez federal Martín Cormick sancionó al titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Diego Santilli, tras constatar el incumplimiento de la medida cautelar que exige actualizar sueldos y becas.

Una multa de $100.000 por día hasta que se acrediten los pagos

El fallo judicial resolvió hacer efectivo el apercibimiento dispuesto el pasado 30 de septiembre de 2026 mediante la aplicación de astreintes diarias.

La penalización se fijó inicialmente en $100.000 por cada día de demora, monto que podría incrementarse de persistir la falta de depósito.

La medida busca forzar la liquidación inmediata de los fondos exigidos por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) para docentes, no docentes y estudiantes.

Recomposición salarial del 40,25% y ajuste mensual por inflación

La medida cautelar ordena la aplicación de los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.

Esta normativa establece una recomposición del 40,25% sobre los salarios básicos liquidados en julio de 2025 para compensar la inflación acumulada.

Asimismo, dispone que las remuneraciones del personal docente y no docente deben actualizarse mes a mes en base al Índice de Precios al Consumidor (IPC).

El fallo que quedó firme y el rechazo de los argumentos oficiales

A pesar de que el Ejecutivo argumentó haber abierto paritarias y avanzado en negociaciones, el magistrado determinó que no se acreditó el cumplimiento total de las obligaciones.

Esta orden preventiva ya contaba con la confirmación de la Cámara y había quedado firme el 25 de junio de este año tras el rechazo de la Corte Suprema.

Paralelamente, se mantiene la disputa de fondo sobre la inconstitucionalidad del decreto 759/2025 que condicionaba la asignación de recursos.

Todo listo para la quinta Marcha Federal Universitaria

La sanción judicial se conoce en la antesala de una nueva jornada de protesta nacional convocada por gremios y agrupaciones estudiantiles.

La movilización está programada para este jueves 15 de octubre a las 13:30 hs, con concentración principal frente al Congreso de la Nación.

Durante la jornada, los bloques opositores intentarán debatir de forma simultánea el rechazo al DNU 70/2023 en el recinto.