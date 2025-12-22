Final feliz en Ranchos: fue dado de alta el bebé salvado por los Bomberos Voluntarios

Francisco Díaz
Luego de la profunda emoción que generó la heroica intervención de los Bomberos Voluntarios de Ranchos, que permitió salvar la vida de un bebé de once meses, este lunes llegaron las mejores noticias para toda la comunidad.

Allegados a los padres del pequeño se comunicaron con la redacción de Infozona para confirmar que el bebé fue dado de alta tras someterse a una exhaustiva revisión médica en la Clínica del Niño de la ciudad de La Plata, a donde había sido derivado de manera preventiva luego de recibir las primeras atenciones en el Hospital Campomar.

Según se informó, todos los estudios realizados arrojaron resultados favorables, descartándose complicaciones. De esta manera, el bebé ya se encuentra en su hogar de Ranchos, acompañado por sus padres y en buen estado de salud.

La noticia trae alivio y alegría no solo a su familia, sino también a toda la comunidad, que siguió con atención cada paso de este caso y destacó una vez más el compromiso, la preparación y la vocación de servicio de los bomberos voluntarios, cuya rápida y eficaz intervención fue clave para este desenlace feliz.

Un cierre esperanzador para una historia que comenzó con angustia y hoy se transforma en agradecimiento y emoción.-

