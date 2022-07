“El Hotel de los Famosos” termina con un escándalo inesperado: todo mal para la pobre Pampita

“El Hotel de los Famosos” se convirtió en el gran éxito de El Trece este año. El reality show conducido por Pampita le permitió al canal del grupo Clarín recuperar la iniciativa y hacerle frente a Telefe, que venía ganando en prácticamente todos los horarios.

Sin embargo, a pocos días de la gran final, donde se enfrentan Alex Caniggia y Martín Salwe para definir quien será el gran ganador de “El Hotel de los Famosos”, ocurrió un escándalo inesperado que salpica al ciclo y complica mucho a Pampita, su conductora y cara visible.

El reality se caracterizó desde el comienzo por la fuerte personalidad de sus participantes.

Según contó el periodista Juan Etchegoyen en “Polino Auténtico”, el programa de Marcelo Polino que se emite por radio Mitre, el motivo del malestar es el premio. “El problema tiene que ver con los que no ganan. Hay algunos participantes enojados porque dicen que en otros realities les dan algún tipo de reconocimiento al segundo, tercero y hasta el cuarto puesto, pero ellos dicen: ‘¡Acá no nos dan ni una bicicleta, un bochorno total!’”, afirmó el hombre.

Etchegoyen agregó que algunos competidores están tan enojados que amenazaron con salir a hablar luego de que se emita la final de “El Hotel de los Famosos”, sin embargo, Polino no dudó en contradecirlo con un argumento contundente: “Eso no lo creo, no van a hablar, porque tienen que cobrar hasta sesenta días después de terminado el reality, así que no, pero igual no me parece lo que plantean”.

Pampita, por el momento, no hizo ninguna declaración al respecto, tal vez porque no quiere verse involucrada en esta clase de discusiones mediáticas que pueden perjudicar mucho su credibilidad como conductora de “El Hotel de los Famosos”, especialmente cuando ya anunciaron una nueva edición del ciclo.