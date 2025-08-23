Fin de semana con mañanas frías y tardes templadas: ¿Cómo sigue el tiempo?

Luego de las intensas lluvias que afectaron gran parte de la Provincia de Buenos Aires a comienzos de semana como consecuencia de una ciclogénesis, el panorama meteorológico muestra un cambio radical.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipó que los próximos días estarán marcados por temperaturas agradables, cielo mayormente despejado y sin pronóstico de precipitaciones, ofreciendo así un anticipo de la primavera, que comenzará formalmente en menos de un mes.

Para este sábado 23 de agosto, se espera una jornada con cielo algo nublado durante la mañana y condiciones despejadas hacia la tarde y la noche. Las temperaturas oscilarán entre los 8 y los 15 grados, configurando un día ideal para actividades al aire libre.

El domingo 24, en tanto, el clima será algo más fresco en las primeras horas, con una mínima prevista de 5 grados, pero con un marcado ascenso de la temperatura hacia la tarde, cuando se alcanzarán los 18 grados. El cielo permanecerá parcialmente nublado, manteniendo la tendencia de buen tiempo.

Para el lunes 25, el SMN anticipa un nuevo aumento térmico: mínima de 9 grados y máxima de 21, con cielo mayormente despejado y sin probabilidades de lluvia.

Este panorama confirma el fin del temporal que complicó el inicio de la semana, con fuertes precipitaciones y vientos intensos en varias localidades bonaerenses. Ahora, los próximos días se perfilan como una oportunidad para la recuperación de actividades cotidianas y la reactivación de sectores como el turismo y el comercio, que suelen verse afectados por condiciones climáticas adversas.

Especialistas del SMN remarcaron que estos cambios en el clima responden al pasaje de sistemas frontales propios de la transición entre estaciones, aunque recordaron que todavía resta casi un mes para la llegada oficial de la primavera, por lo que no se descartan futuros descensos de temperatura.