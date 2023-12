Filtraron cuánto gana Antonio Laje por los vuelos privados que hace como piloto llevando famosos

Antonio Laje es uno de los periodistas más conocidos de Argentina, pero poca gente sabía que el conductor de América TV también es piloto profesional de aviones.

La encargada de revelar el segundo trabajo del referente del grupo América fue Susana Giménez que, fiel a su estilo, contó el año pasado su total asombro cuándo descubrió quien la llevaría de Buenos Aires a Punta del Este.

La diva reveló: “Qué sorpresa hoy cuando me subí al avión para irme a Punta del Este y, ¿quién era el piloto?, Antonio Laje. ¡Un genio!“.

Posteriormente, Antonio contó: “Si no lo mostraba ella en sus redes, no lo contaba. Me da mucha vergüenza, me dice que vamos a filmar y yo estoy muerto de vergüenza”.

El periodista cobra 5.600 dólares por pilotear un avión, equivalente a 5,2 millones de pesos al tipo de cambio blue actual.

Entre los famosos que llevó Laje se cuentan Leo Messi, Thiago Almada y Facundo Farías.