Fijan nuevos requisitos para acceder al Monotributo Social ¿Cuáles son?

El Ministerio de Capital Humano, bajo la dirección de Sandra Petovello, ha establecido un nuevo requisito para quienes deseen seguir inscriptos en la categoría del Monotributo Social. A partir de ahora, los titulares deberán abonar el 50% del componente de la obra social por su cuenta, tanto para sí mismos como para cualquier adherente incorporado.

Esta modificación deja al monotributista exento de pagar el importe integrado, pero computa los aportes regulares en la Prestación Básica Universal del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino). Este cambio se oficializó mediante la Resolución 630/2024, publicada en el Boletín Oficial.

Qué es el Monotributo Social y cuáles eran sus objetivos

El Monotributo Social es un régimen optativo que permite a los trabajadores independientes formalizar su actividad económica, emitir facturas, acceder a la cobertura de salud para ellos y su grupo familiar, y sumar aportes para su jubilación.

El programa fue creado con los siguientes objetivos principales:

Formalizar la actividad económica de los trabajadores vulnerables, promoviendo su inclusión en el sistema tributario y de seguridad social.

Facilitar el acceso a la cobertura de salud y jubilación mediante aportes subsidiados por el Estado.

Las personas que pueden acceder al Monotributo Social deben cumplir con alguna de las siguientes categorías:

Trabajadores independientes de bajos ingresos .

. Emprendedores de la economía social .

. Beneficiarios de programas sociales .

. Pequeños productores.

Motivos del ministerio para implementar los nuevos cambios

El Ministerio de Capital Humano ha justificado esta medida señalando que el Monotributo Social no ha cumplido con los objetivos esperados. En palabras de la ministra Petovello, “el número de personas en la economía informal no ha disminuido, y no hay evidencia que demuestre un nexo entre el Monotributo Social y la sostenibilidad de los emprendimientos”.

El informe del ministerio también destaca que:

El programa estaba virtualmente en desuso desde 2018, año en el que no se registraron nuevas altas .

desde 2018, año en el que . Aunque sí se han otorgado microcréditos, no se logró integrar a los beneficiarios en la economía formal.

Las barreras no solo se encuentran a nivel de tributos nacionales, sino que también abarcan tributos locales, lo que complica aún más el proceso para los trabajadores informales.

Por estos motivos, el ministerio ha decidido anular las resoluciones 2757/2011 y 1215/2014, ambas provenientes del entonces Ministerio de Desarrollo Social, ya que no han alcanzado los resultados previstos.

Principales cambios en el Monotributo Social

El cambio clave que se ha introducido es que los monotributistas deberán cubrir el 50% del costo de la obra social. Esto implica que el monotributista ahora será responsable de pagar el total del costo de su cobertura médica, lo que anteriormente estaba parcialmente subsidiado. Las modificaciones principales son las siguientes:

Antes : los monotributistas sociales pagaban solo el 50% del componente de la obra social , mientras que el Estado cubría el resto. Además, estaban exentos de abonar el componente impositivo y previsional.

: los monotributistas sociales pagaban solo el , mientras que el Estado cubría el resto. Además, estaban exentos de abonar el componente impositivo y previsional. Ahora: los titulares deberán pagar el 100% del costo de la obra social, lo que representa una mayor carga económica para ellos.

Esta modificación podría afectar a aproximadamente 585.000 personas, que podrían perder su cobertura médica si no logran cubrir el nuevo costo impuesto.