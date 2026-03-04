Fiesta Nacional de la Guitarra:Dolores se prepara para una semana a pura música y tradición

La 32ª Fiesta Nacional de la Guitarra que tendrá lugar en la ciudad de Dolores, se perfila como uno de los eventos culturales más importantes, combinando folclore tradicional con artistas consagrados, tendencias musicales actuales y actividades para toda la familia.
Fechas y lugar
La fiesta se desarrollará del 7 al 14 de marzo de 2026, en el tradicional predio de la Fiesta Nacional de la Guitarra, ubicado en Dolores, provincia de Buenos Aires, en homenaje al guitarrista y compositor local Abel Fleury.
Programación artística día por día
La grilla oficial presenta una diversidad de artistas que representan tanto el folclore argentino como propuestas musicales con gran convocatoria nacional:
Sábado 7 de marzo
- Natalia Echandía
- Majuma
- Efraín Colombo
- Los Tekis (cierre)
Domingo 8 de marzo
- Germán Montes
- Fuyen
- Musiqueros Entrerrianos
- Ahyre
Lunes 9 – Peña Oficial FNG
- Obdulio Giménez
- Amigos del Camino
- Néstor Ortiz
- Los Chaza
- Raíces Gauchas
- Foquito y La 220
Martes 10 – Peña Oficial FNG
- La Dos x Tres
- Los Juárez
- La Nico Folk
- Sones
- Atahualpa Cañete
- Juanjo Abregu
Miércoles 11
- Brian Simaldoni
- Gaucho Talas
- Pancho Santarén
- Carlos Ramón Fernández
Jueves 12 – Noche de los Payadores
- Aproximadamente 25 payadores (improvisadores del verso) actuarán en una de las jornadas más esperadas del festival, con entrada libre y gratuita.
Viernes 13
- Miami Project
- 12 Mundos
- Amorina Alday
- La Ida
- Roze
- Rodrigo Romero
Sábado 14 (cierre)
- Néstor Buide
- Rosana Saado
- Las Voces del Este
- Jorge Rojas (acto central)
Además del escenario principal, se realizarán actividades paralelas como la feria artesanal, comercial y gastronómica, un clásico que acompaña la fiesta cada año