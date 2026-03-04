Fiesta Nacional de la Guitarra:Dolores se prepara para una semana a pura música y tradición

La 32ª Fiesta Nacional de la Guitarra que tendrá lugar en la ciudad de Dolores, se perfila como uno de los eventos culturales más importantes, combinando folclore tradicional con artistas consagrados, tendencias musicales actuales y actividades para toda la familia.

Fechas y lugar

La fiesta se desarrollará del 7 al 14 de marzo de 2026, en el tradicional predio de la Fiesta Nacional de la Guitarra, ubicado en Dolores, provincia de Buenos Aires, en homenaje al guitarrista y compositor local Abel Fleury.

Programación artística día por día

La grilla oficial presenta una diversidad de artistas que representan tanto el folclore argentino como propuestas musicales con gran convocatoria nacional:

Sábado 7 de marzo

Natalia Echandía

Majuma

Efraín Colombo

Los Tekis (cierre)

Domingo 8 de marzo

Germán Montes

Fuyen

Musiqueros Entrerrianos

Ahyre

Lunes 9 – Peña Oficial FNG

Obdulio Giménez

Amigos del Camino

Néstor Ortiz

Los Chaza

Raíces Gauchas

Foquito y La 220

Martes 10 – Peña Oficial FNG

La Dos x Tres

Los Juárez

La Nico Folk

Sones

Atahualpa Cañete

Juanjo Abregu

Miércoles 11

Brian Simaldoni

Gaucho Talas

Pancho Santarén

Carlos Ramón Fernández

Jueves 12 – Noche de los Payadores

Aproximadamente 25 payadores (improvisadores del verso) actuarán en una de las jornadas más esperadas del festival, con entrada libre y gratuita.

Viernes 13

Miami Project

12 Mundos

Amorina Alday

La Ida

Roze

Rodrigo Romero

Sábado 14 (cierre)

Néstor Buide

Rosana Saado

Las Voces del Este

Jorge Rojas (acto central)

Además del escenario principal, se realizarán actividades paralelas como la feria artesanal, comercial y gastronómica, un clásico que acompaña la fiesta cada año