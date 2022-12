Fernando Burlando se presentará como candidato a gobernador bonaerense

El reconocido abogado, Fernando Burlando, anunció que será candidato a gobernador por la Provincia de Buenos Aires en las próximas elecciones 2023. Además, presentará su propio partido, denominado "Movimiento de Integración Federal", como alternativa al Frente de Todos y Juntos por el Cambio.

“Hace mucho tiempo uno pensaba que la política era cosa ajena pero eso sólo logró dejar pasar a gente que no tenía capacidades en lugares fundamentales para el pueblo argentino. Si no participamos, les dejamos hacer lo que deseen y que la política baje su nivel. Los políticos no aprobaron ninguna materia desde 1983”, señaló Burlando.

Además, agregó que su partido no tiene nada que ver ni con el justicialismo ni con el PRO y destacó: “En un país como Argentina, hablar de izquierda o derecha es una antigüedad. Es un discurso reduccionista, barato”, explicó.

El abogado aclaró que es bonaerense de toda la vida, nació en La Plata y su profesión ha hecho que recorra todos los rincones de la Provincia. Y agregó "Es difícil, obviamente, pero me gusta poner mi granito de arena. Es un gran desafío, no lo veo imposible. Si veo quienes han pasado, no me veo lejos de poder llegar".