Crimen de Fernando: el padre de Ciro y Luciano Pertossi declaró "mis hijos no son asesinos, son adolescentes"

Mauro Pertozzi, padre de Ciro y Luciano Pertossi, dos de los rugbiers acusados por el crimen de Fernando Báez Sosa, defendió a sus hijos.

Los hermanos Pertozzi.

"No son asesinos"

Mauro Pertossi declaró: "Uno cree que las cosas están encaminadas en la vida y llega esto, y no sé qué pensar. Mis hijos no son asesinos, son chicos, son adolescentes, no puedo creer de lo que se está acusando".

El hombre confesó que perdió su trabajo y vive bajo tensión constante: "El sostén de mi familia es mi esposa, he recibido amenazas telefónicas".

Mauro reconoció que la empresa donde trabajó durante 25 años lo echó y le resulta imposible conseguir una oportunidad laboral.

Matías Benicelli.

Lo que dijo Eduardo Benicelli

También habló el padre de Matías Benicelli, quien apoyó las palabras de Pertossi al decir que sufren constantes agresiones en la calle y en su hogar.

"Estamos acosados, no podemos salir a la vereda. Escucho como insultan mediáticamente a mi esposa", remarcó el hombre.

Y confesó que, al igual que a Pertossi, su vida laboral está en crisis: "Mi trabajo se vino para abajo. No encuentro una palabra justa para poder definirlo".

Eduardo cerró su declaración diciendo: "Fueron tres años de mucho dolor. No quiero decir que lo que pasó no fue terrible, es terrible lo que pasó, un dolor terrible para todos, terrible".