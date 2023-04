Habló Alberto Fernández y dejó en claro su deseo electoral: ¿Qué dijo el Presidente?

El Presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló en una entrevista, dió cuenta de su máximo deseo electoral y manifestó que "el Peronismo tiene miles de candidatos y que solo hay que animarlos. La conducción de Cristina debe ser por decisión popular. Mi única aspiración es que gane el Frente de Todos."

“Yo quiero conducir si es que el pueblo dice que yo conduzca. Quiero que elijamos al que pueda hacernos ganar. Voy a terminar este mandato con la tranquilidad de haber dejado todo”, agregó.

“Fueron cuatro años terribles por la deuda que dejó (Mauricio) Macri, la pandemia y la sequía”, reflexionó Fernández. "Prefiero a los que hablan directo, porque los vuelteros te clavan el puñal”, añadió.

"Mi reunión con Biden fue buena y también necesaria. Él entiende lo que me pasa, cada vez que me ve me recuerda que le pasó lo mismo. Tiene muy en claro las similitudes entre Macri y (Donald) Trump”, concluyó el Presidente.