Crimen de Fernando: "La pelea la empezó Báez Sosa", polémica defensa de la novia de uno de los rugbiers

La novia de uno de los rugbiers acusados de asesinar a Fernando Báez Sosa sorprendió con la insólita defensa que hizo de su pareja y su grupo de amigos.

Una nueva polémica

En la cuenta de Instagram llamada "Rugbiers Zárate", la novia de uno de los imputados (que no quiso dar su nombre) soltó frases contundentes que revolucionaron todo.

"A la noche voy a estar contestando todo lo posible. Obviamente, siempre y cuando sea desde el respeto, como se maneja esta cuenta desde su inició, allá por el verano del 2020", adelantó la joven.

Rugbiers Fernando Baéz Sosa

Un intercambio intenso

"Fernando también merecía divertirse y vivir la vida, ¿no te parece?", le dijo un cibernauta, y la mujer respondió: " “Por supuesto, nunca dije lo contrario: en su momento, hablé con algunos de sus amigos y los entendí, como ellos también me entendieron a mí".

Y agregó: "Se dio una conversación súper respetuosa de ambos lados, desde el principio de esta cuenta tomé la decisión de respetar su memoria y creo que eso es lo que estoy haciendo en cada uno de los mensajes donde digo (y reitero) que ojalá se termine la violencia en la sociedad".

Otra persona le consultó: "¿Por qué se rieron?". La joven se indignó: "Todavía no entiendo cómo alguna parte se cree como ocho personas privadas de su libertad desde hace tres años puedan reírse en medio de un juicio".

Por las dudas, remarcó: "Menos aún, como supuestamente algunos lo notan, a través de unos barbijos. En todo caso, no sé si algunas personas conocen la definición de nervios: en medio de nervios los seres humanos podemos reaccionar de diferentes maneras y existen las risas por situaciones de nervios".

Entonces un cibernauta fue al hueso: "¿Por qué los padres de los acusados jamás tuvieron la humildad de pedirles perdón a los padres de Fer?". La mujer se sinceró: "No se trata de falta de humildad, se trata de respeto: ellos declararon en varias ocasiones su intención de no tener ninguna clase de contacto con los chicos o sus familias".

Padres de los rugbiers.

Las frases más polémicas

Un hombre le preguntó: "¿Por qué decís que fue riña o pelea? Ese pibe no se defendió". La joven le contestó: "De hecho, según los testigos (seguridad del boliche) él inició la pelea pegando a uno de los chicos".

Y agregó: "Ahora, antes de decirme algo, sólo contesto a tu pregunta, no justifico el horrible hecho sucedido, ojalá nunca hubiese sucedido y ojalá los nueve (tanto los chicos, como él) estuviesen todos en sus casas con sus familias en estos momentos, pero lamentablemente esto no va a poder ser así y no podemos volver el tiempo atrás".