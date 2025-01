Feriados Bancarios 2025: ¿Qué días no habrá bancos?

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) publicó el calendario oficial para el año 2025, que establece las fechas de feriados nacionales y bancarios durante los próximos 12 meses. Esta información es clave para quienes operan con entidades financieras, ya que durante estas jornadas se ofrecerán servicios limitados, en línea con lo establecido por la Ley 27.399 y el Decreto 1027/2024.

Detalle de los Feriados Bancarios en 2025

El calendario contempla un total de 16 días feriados, distribuidos a lo largo del año. A continuación, el listado completo:

Enero

Miércoles 1: Año Nuevo.

Marzo

Lunes 3 y martes 4: Carnaval.

Lunes 24: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia.

Abril

Miércoles 2: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas.

Jueves 17 y viernes 18: Semana Santa (Jueves y Viernes Santo).

Mayo

Jueves 1: Día del Trabajador.

Viernes 2: Día no laborable con fines turísticos.

Junio

Lunes 16: Paso a la Inmortalidad del General Martín Miguel de Güemes.

Viernes 20: Día de la Bandera – Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

Julio

Miércoles 9: Día de la Independencia.

Agosto

Viernes 15: Día no laborable con fines turísticos (previo al Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín).

Noviembre

Viernes 21: Día no laborable con fines turísticos.

Lunes 24: Día de la Soberanía Nacional.

Diciembre

Lunes 8: Día de la Inmaculada Concepción de María.

Jueves 25: Navidad.

El día del bancario y su tratamiento especial

El 6 de noviembre, Día del Bancario, no está incluido en este calendario de feriados del BCRA porque no es considerado un feriado nacional. Sin embargo, en esta fecha, tradicionalmente las entidades financieras no prestan atención al público debido a que se trata de un día no laborable exclusivo para los empleados bancarios.

Cómo impactan estos feriados en el sistema financiero

Durante los días señalados como feriados bancarios:

Las sucursales permanecerán cerradas.

Los canales digitales y cajeros automáticos seguirán operativos para la mayoría de las transacciones.

Es recomendable planificar operaciones que requieran atención presencial con antelación.

Este calendario, comunicado a través de la Comunicación “C” 99321 del BCRA, busca brindar previsibilidad tanto a las entidades financieras como a sus usuarios.