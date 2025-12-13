Feriados 2026 en Argentina: ¿Cuándo es Carnaval?

El esquema de feriados nacionales de 2026 ya permite anticipar varios fines de semana largos relevantes y celebraciones tradicionales que impactan tanto en la vida laboral como en el turismo interno. A continuación, todas las fechas importantes.

Cómo queda el feriado de Carnaval en 2026

Dentro del calendario de feriados 2026 en Argentina, el Carnaval ocupa un lugar destacado por su extensión y por tratarse de uno de los descansos más esperados del año. Estas jornadas forman parte de los feriados nacionales inamovibles, por lo que se mantienen en la fecha establecida sin posibilidad de traslado.

En 2026, el Carnaval se celebra durante:

Lunes 16 de febrero

Martes 17 de febrero

Al coincidir con el sábado 14 y el domingo 15, se conforma un fin de semana largo de cuatro días consecutivos, ideal para escapadas cortas, viajes dentro del país o simplemente para cortar con la rutina laboral y escolar.

Por qué cambia la fecha del Carnaval cada año

A diferencia de otros feriados, el Carnaval no tiene una fecha fija en el calendario. Su ubicación depende del calendario litúrgico cristiano y está directamente relacionada con la Semana Santa.

Las jornadas de Carnaval se celebran:

Los dos días previos al Miércoles de Ceniza

Aproximadamente 40 días antes del Domingo de Pascua

El Miércoles de Ceniza marca el inicio de la Cuaresma dentro de la tradición católica, lo que explica por qué el Carnaval puede caer entre febrero y comienzos de marzo, según el año.

Qué dice la ley sobre trabajar en feriados de Carnaval

En Argentina, los feriados de Carnaval tienen carácter nacional e inamovible, lo que implica un régimen especial para quienes deban cumplir tareas laborales durante esas fechas.

Según la legislación vigente:

El trabajo durante feriados nacionales se paga con una remuneración equivalente al doble de una jornada habitual

Esto aplica tanto para el lunes 16 como para el martes 17 de febrero

El beneficio alcanza a los trabajadores comprendidos en el régimen de feriados nacionales

Este esquema refuerza el carácter excepcional del Carnaval dentro del calendario laboral argentino.

Feriados nacionales inamovibles en 2026

El calendario oficial establece los siguientes feriados inamovibles para 2026:

Jueves 1° de enero : Año Nuevo

: Año Nuevo Lunes 16 y martes 17 de febrero : Carnaval

: Carnaval Martes 24 de marzo : Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia

: Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia Jueves 2 de abril : Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas

: Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas Viernes 3 de abril : Viernes Santo

: Viernes Santo Viernes 1 de mayo : Día del Trabajador

: Día del Trabajador Lunes 25 de mayo : Revolución de Mayo

: Revolución de Mayo Sábado 20 de junio : Día de la Bandera

: Día de la Bandera Jueves 9 de julio : Día de la Independencia

: Día de la Independencia Martes 8 de diciembre : Inmaculada Concepción de la Virgen María

: Inmaculada Concepción de la Virgen María Viernes 25 de diciembre: Navidad

Feriados trasladables y fines turísticos en 2026

Además de los feriados inamovibles, el calendario contempla fechas que pueden trasladarse con fines turísticos:

Miércoles 17 de junio : Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (posible traslado)

: Paso a la Inmortalidad de Martín Miguel de Güemes (posible traslado) Lunes 17 de agosto : Paso a la Inmortalidad del General San Martín (traslado confirmado)

: Paso a la Inmortalidad del General San Martín (traslado confirmado) Lunes 12 de octubre : Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado)

: Día del Respeto a la Diversidad Cultural (traslado confirmado) Viernes 20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (traslado confirmado)

Estas modificaciones buscan fomentar el turismo interno y generar más fines de semana largos a lo largo del año.

Carnaval de Gualeguaychú 2026: fechas confirmadas

Uno de los eventos culturales más importantes del verano argentino vuelve a ocupar un lugar central en 2026. El Carnaval de Gualeguaychú, conocido como el Carnaval del País, ya tiene definidas sus fechas y cronograma general.

El espectáculo se desarrollará durante 11 noches, con desfiles de las comparsas históricas:

Marí Marí

Papelitos

O’Bahía

Kamarr

Ará Yeví

Las presentaciones tendrán lugar en el Corsódromo “José Luis Gestro”, con una convocatoria estimada de más de 25.000 espectadores por noche.

Fechas del Carnaval de Gualeguaychú 2026

Enero : sábados 3, 10, 17, 24 y 31

: sábados 3, 10, 17, 24 y 31 Febrero : sábados 7, 14, 21 y 28

: sábados 7, 14, 21 y 28 Fin de semana largo de Carnaval: 14, 15 y 16 de febrero (sábado, domingo y lunes)

Este cronograma incluye el tradicional fin de semana largo, uno de los momentos de mayor afluencia turística en la ciudad y en toda la región.