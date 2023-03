Feriado de Semana Santa: Qué días no se trabaja y cuándo se cobra el doble sueldo

Dentro de muy pocos días llegará el feriado de Semana Santa y, para estas fechas, generalmente se generan dos preguntas: qué días se debe trabajar y, todavía más importante, si se trabaja, cuándo debe cobrarse doble.

¿Se cobra doble en Semana Santa?

La Semana Santa arranca el próximo jueves 14 de abril y se celebra la pasión, muerte y resurrección de Jesús.

El Jueves Santo es día no laborable, mientras que el Viernes es feriado. En los feriados nacionales, los empleados que trabajan deben recibir el doble de su sueldo habitual, mientras en los días no laborables, el empleador puede decidir si se trabaja o no y el empleado recibirá sueldo simple.

El sábado y domingo de Semana Santa son días laborables normales y se rigen por las condiciones laborales habituales, por lo cual los empleados que trabajen esos días recibirán su pago habitual, sin extras.