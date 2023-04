Feriado para el próximo lunes 24 de abril: Quiénes podrán disfrutar de un fin de semana XL

El 24 de abril es un día no laborable, pero no todos los argentinos podrán disfrutar de él, y hay una poderosa razón para ello.

Quiénes tendrán un merecido descanso

La fecha figura en el calendario oficial del Ministerio del Interior como un "día no laborable", esto significa que no es feriado nacional y será el empleador quién tendrá la potestad de determinar si les da o no el día libre a sus empleados.

Qué se conmemora

Es el "Día de acción por la tolerancia y el respeto entre los pueblos", donde se conmemora al Genocidio Armenio a manos del Imperio Turco, cuando un millón y medio de personas fueron asesinadas.

Este día no laborable fue sancionado por ley del Congreso el 13 de diciembre de 2006; y posteriormente, en el 2011, un fallo federal le dio reconocimiento judicial.

Los próximos feriados inamovibles

7 de abril: Viernes Santo.

1 de mayo: Día del Trabajador.

25 de mayo: Día de la Revolución de Mayo

17 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes.

20 de junio: Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano.

9 de julio: Día de la Independencia.

20 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional.

8 de diciembre: Día de la Inmaculada Concepción de María.

25 de diciembre: Navidad.

Feriados con fines turísticos y trasladables del 2023

17 de agosto: (Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín) se celebra el lunes 21

12 de octubre (Día del Respeto a la Diversidad Cultural) se celebra el lunes 16

26 de mayo (feriado puente por el jueves 25 de mayo, Día de la Revolución de Mayo)

19 de junio (feriado puente por el martes 20 de junio, Paso a la Inmortalidad del General Manuel Belgrano)

13 de octubre (feriado puente por el jueves 12 de octubre, Día del Respeto a la Diversidad Cultural).