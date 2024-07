Femicidio en Gral. Belgrano: El policía asesino había sido condenado en 2013 por violencia de género

El policía bonaerense detenido por el femicidio de su ex suegra y por la feroz golpiza a su ex pareja en la ciudad de General Belgrano ya contaba con una condena por violencia de género en 2013.

Tal como INFOZONA lo informó en la mañana del último sábado, Nataniel Thierry Schouten, de 39 años, fue detenido este fin de semana en el momento que atacaba con un palo a su ex pareja, quien logró activar el botón antipánico que tenía para protección desde hacía tan solo horas, tras haberlo denunciado menos de un mes antes.

Fue en ese momento cuando confesó frente a los efectivos que había asesinado a su ex suegra, Marcela Costilch, quedando detenido de inmediato.

Con el paso de las horas y el enojo de toda la comunidad, se comprobó que Schouten contaba con una condena en 2013 por violencia de género contra otra joven belgranense. Tres años después, en 2016, fue reincorporado a la fuerza bonaerense y actualmente trabajaba en la Estación de Policía Comunal de Pila, aunque estaba de licencia médica.

Durante su indagatoria, el acusado se negó a declarar. Este domingo, se llevó a cabo una marcha frente a la comisaría local para pedir justicia por Marcela.

La hermana de la mujer asesinada afirmó que esto empezó hace aproximadamente un año, cuando su sobrina y el femicida se separaron. A partir de ahí, la joven presentó denuncia tras denuncia. De hecho, el pasado viernes también se lo denunció, pero nadie actuó.

La tía de la joven asesinada aseguró que ella estaba con un botón antipánico, pero nadie hacía nada. Nunca las escucharon. Además, dormía con candado en la reja y con llave en su habitación.

Después de matar a su ex suegra, él rompió la reja y la puerta, entrando a buscar a su ex pareja y a su hijo. Con solo tres años, el pequeño tuvo que salir a pedir ayuda por su mamá.

En la multitudinaria marcha se notó la ausencia del Intendente Osvaldo Dinápoli y del Secretario de Seguridad del Distrito, siendo reclamada su presencia por los vecinos que exigen a la justicia una condena ejemplar para el femicida.

El caso quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°10 de Chascomús, del Departamento Judicial de Dolores, a cargo del fiscal Jonatan Robert.