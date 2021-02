Femicidio de Rojas: Los dramáticos mensajes de Úrsula a sus amigas: “Me tiene amenazada de muerte”

La ciudad bonarense de Rojas se encuentra conmocionada por el femicidio de Úrsula Bahillo, de 18 años, quien fue asesinada a puñaladas por su ex pareja Matías Ezequiel Martínez en el paraje rural de Guido Spano. Ahora se conocieron mensajes que la víctima le enviaba a sus amigas contándoles que era golpeada por su pareja.



Milagros, amiga de Úrsula, publicó en sus redes sociales una captura de pantalla de los mensajes que ella le mandaba: “Me tiene amenazada de muerte. Por eso tengo miedo amiga”.

En otro fragmento de la conversación, la víctima cuenta: “Siete meses me pegó. Me callé siempre. Hasta que me vi muerta. Por eso lo denuncié”.

“Úrsula avisó, fuimos a hacer la declaración y les chupó un huevo, nos dieron un papel de mierda y nada más y hoy mi amiga está MUERTA. Ojalá se haga justicia por ella y por todas. Perdón Ursu por no poder haber hecho más”, escribió una de las amigas de Úrsula.

En otra captura que se viralizó, Úrsula cuenta un violento episodio que le tocó vivir el 19 de noviembre pasado con familiares de su ex pareja y refleja el miedo con el que vivía todos los días: “Estoy temblando. No me respondas nada de lo que te digo. Me re cagó a palos mal. Y esta vez fue muy posta”.

Martínez había sido denunciado por violencia de género y la Justicia le había impuesto una orden de restricción el 5 de febrero.

Patricia Nasutti, mamá de la víctima, contó que en la Comisaría de la Mujer se habían negado a tomarles una denuncia por ser fin de semana: “Hoy (por el lunes) le iban a dar el botón antipánico y no se lo dieron. Quiero que venga el fiscal, quiero que vengan todos si tantos huevos tienen”.