Felipe Solá tuvo que suspender los festejos de su cumpleaños por el aumento de contagios

Con espectáculos, shows musicales y bailes populares estaba previsto que se festejara el cumpleaños de Felipe Solá el próximo Sábado 22 del corriente.

Y no era para menos dado que en esa fecha, Solá celebraría el cumpleaños nº 114.

Pero el incremento de contagios de Covid-19 obligó a suspender los festejos.

Claro, no se trata del ex Gobernador de la provincia de Buenos Aires, entre otros cargos públicos y ex Ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, sino de la localidad perteneciente al partido de Puán, ubicada en el Sur de la provincia de Buenos Aires, sobre la ruta provincial 76 y que se llama así en homenaje al español que donó las tierras para la construcción de la estación ferroviaria

El Intendente del Distrito de Puán, Facundo Castelli, lo informó a través de sus redes sociales de la siguiente manera: “en virtud de la situación epidemiológica actual de nuestro Distrito se suspenden las actividades previstas para este sábado en el marco de un nuevo aniversario de Felipe Sola”, indicó el referente radical de la Sexta sección.

A la fecha la localidad de Felipe Solá reporta 18 casos positivos activos, mientras que el total del distrito de Puán asciende a la cantidad de 612 contagios.-