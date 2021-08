Federico Llamas, el surfer detenido por incumplir la cuarentena se refirió a la foto del cumpleaños en Olivos: “Es una vergüenza”

Hace más de un año, Federico Llamas aparecía en todos titulares de las noticias por circular por la autopista Panamericana con bolsos y tablas de surf en el techo de su camioneta, a pocos días de haberse decretado el aislamiento social, preventivo y obligatorio en todo el país, tras la llegada de la pandemia.

Llamas fue detenido por los efectivos de la Prefectura Naval Argentina (PNA), y en esa oportunidad, el joven explicó que se había ido de vacaciones a Brasil y que regresaba al país a través de la frontera de Paso de los Libres, para llegar a su domicilio.

Federico Llamas

Federico Llamas contra Alberto Fernández

En las últimas horas, tras la polémica foto de la fiesta de cumpleaños de Fabiola Yañez en la Quinta de Olivos, Llamas volvió a dar declaraciones. “No me sorprende para nada viniendo del gobierno que tenemos. No le acredito toda la culpa al Presidente, porque hay un montón de gente detrás de eso, Pero él es el que da la cara. Es vergonzoso que un presidente, abogado, haga este tipo de cosas”.

Su caso llegó a los discursos de Alberto Fernández, destacando el trabajo de las fuerzas de seguridad: “Se van a encontrar con idiotas. Vemos a un idiota que se escapó de su casa y parece que apareció en Ostende”, declaró el mandatario aquel día.

“Lo tomo como de quien viene, me resbala. ¿Un presidente, abogado, que me diga que soy un idiota por querer volver a mi casa con una declaración jurada? O sea él es el idiota que hizo el DNU y que no le transmitió a la gente, al equipo de él, lo que tenía que hacer”, destacó.

Foto del cumpleaños de Fabiiola Yañez

Con respecto al compromiso que debe afrontar ante la Justicia, indicó que “sigue en curso”. “Debería quedar exonerado porque no hice nada. Me decían que incumplía la cuarentena y no incumplía nada porque estaba en tránsito intentando llegar a mi casa en Ostende para hacer el aislamiento”.

Fue procesado por el juez federal 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, por infracción al artículo 205 del Código Penal de la Nación. Su caso, por pedido del fiscal federal de San Isidro, Federico Iuspa, fue elevado a juicio oral el 4 de noviembre de 2020.

Al finalizar, el joven agregó: “Ojalá me pueda ir del país lo antes posible, cuando termine con todo este caos. No estoy contento con la Argentina. La economía es una mierda, el país es corrupto. La verdad me gustaría irme del país, no sé si puedo. No me está yendo muy bien acá en la Argentina”.

“Estoy trabajando mucho y me está rindiendo muy poco la plata, cada vez me cuesta más. Está todo muy caro y no puedo progresar. Estamos sumergidos en un sistema corrupto, en donde los fiscales y los jueces son corruptos. Lo atacamos al Presidente pero atrás de él hay un montón de jueces a quienes no los eligen en las elecciones y son los corruptos que no tienen los huevos para juzgar a los que hacen las cosas mal”, señaló.