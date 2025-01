Fatal accidente en Ruta 88: Atropelló, mató a un motociclista y huyó

La madrugada de este lunes comenzó con una tragedia en la Ruta Provincial 88, a la altura del kilómetro 21 y medio, en la provincia de Buenos Aires. Un hombre de 55 años, que viajaba en moto, perdió la vida tras ser embestido por un automóvil cuyo conductor abandonó la escena del accidente.

El siniestro ocurrió cerca de las cinco de la mañana. Según las primeras informaciones, ambos vehículos transitaban en la misma dirección cuando el automóvil impactó contra la motocicleta, provocando la caída y muerte del motociclista. El SAME arribó rápidamente al lugar, pero los equipos médicos no pudieron hacer nada: el hombre ya no presentaba signos vitales.

El conductor huyó, pero luego se entregó

Tras el impacto, el conductor del auto decidió darse a la fuga, dejando a la víctima sin auxilio. Horas más tarde, acompañado por su abogado, se presentó ante las autoridades para ponerse a disposición de la justicia. Ahora enfrenta una grave acusación por “homicidio culposo agravado por haberse dado a la fuga”, delito que podría tener severas consecuencias legales.

Foto ilustrativa

La justicia ya investiga las circunstancias del accidente, mientras familiares y amigos lloran la pérdida de una vida que pudo haberse salvado con una respuesta diferente. Este hecho no solo deja dolor, sino también una reflexión urgente sobre el compromiso que todos debemos tener en nuestras rutas.