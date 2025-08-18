banner ad

Fatal accidente en Ruta 29: Un muerto tras fuerte choque entre Ranchos y Gral Belgrano

En la madrugada de este lunes 18 de agosto, se produjo un trágico accidente en la Ruta Provincial N° 29, a la altura del kilómetro 65, en jurisdicción del partido de General Belgrano.

Por causas que aún se investigan, un automóvil Peugeot 208 colisionó contra la parte trasera de un camión informó el medio El Titular. El conductor del vehículo, domiciliado en Villanueva, partido de General Paz (Ranchos), fue trasladado de inmediato por los servicios de emergencias al Hospital Municipal “Juan E. de la Fuente” de General Belgrano, donde se confirmó su fallecimiento minutos después.

En el lugar del siniestro trabajaron Bomberos Voluntarios, personal policial de General Belgrano y de Casalins, partido de Pila, y otros servicios de emergencias.

Se instruyeron actuaciones por homicidio culposo, bajo la intervención de la Ayudantía Fiscal de General Belgrano, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas del accidente.

Foto: El Titular

