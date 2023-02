Familiares de Máximo Thomsen atacaron a periodistas en medio de un móvil en Zárate

Periodistas y camarógrafos del canal América fueron agredidos en vivo en Zárate por familiares de Máximo Thomsen.

Según expresaron desde el canal con sede en el barrio porteño de Palermo, el equipo periodístico se acercó a Zárate para conversar con los familiares y allegados de los criminales sobre sus sensaciones, pero no fueron recibidos de la mejor forma.

La mamá y el tío del asesino Thomsen golpearon a periodistas de América. #JusticiaParaFernandoBaezSosa #JusticiaEsPerpetua pic.twitter.com/yAt0zXikB3 — Caro Magnalardo (@CaroMagnalardo) February 6, 2023

En las imágenes se puede ver cuando el periodista se acerca para obtener el testimonio del hermano de Máximo Thomsen, que circulaba por una vereda de la mencionada localidad.

"¿No te alcanza con esto?", dijo el agresor que aparentemente sería otro familiar de Máximo, uno de los jóvenes sentenciados a prisión perpetua.

El periodista Gabriel Prósperi que estaba en vivo, confirmó que se trató del hermano y el tío de Thomsen. Uno de los hombres apareció por atrás de la cámara y comenzó a pegarle al camarógrafo cuando el cronista quiso hablar con la otra persona para tomarle testimonio.

En el momento en que la cámara pierde el plano y comienza a moverse, se escucha un comentario de uno de los Thomsen que les dice: "¿No te alcanzó?". Mientras el periodista sorprendido, que antes del ataque le había dicho "no, no, no" al agresor, tratando de persuadirlo, le pregunta "por qué, por qué hacen esto".

Tras el violento ataque, Valentín Correa, el camarógrafo, tuvo que ser asistido en el hospital local Virgen del Carmen por el golpe que recibió en el mentón, que le provocó un corte en el labio y en otras partes del rostro. Prósperi también contó que la madre de Thomsen le tiró "un botellazo" en la cabeza.

Por este motivo, los agredidos presentaron la denuncia y confirmaron que les rompieron el equipo de trabajo a ambos. El equipo del canal televisivo debió ser custodiado por la policía.