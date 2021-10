Familiares de los tripulantes del ARA San Juan piden suspender la marcha en apoyo de Macri

Los familiares de los tripulantes del ARA San Juan reclamaron que, “por respeto”, se deje sin efecto la convocatoria realizada por referentes del Pro para marchar al Juzgado Federal de Dolores el próximo jueves cuando el expresidente Mauricio Macri declare en la causa por presunto espionaje ilegal.

“En virtud de la convocatoria política que está realizando Juntos por el Cambio por distintos medios, en un supuesto apoyo al expresidente Macri para el jueves próximo a tenor de su citación a declaración indagatoria ante el juzgado federal de Dolores, les rogamos que por respeto no lo hagan”, afirmaron.

En un texto difundido por la querella que agrupa a once familias y encabeza el abogado Luis Tagliapietra, padre de unos de los tripulantes, reclamaron que “respeten a la justicia y a los 44, que no hagan lo que repudiaron de otros ex funcionarios”.

“Los familiares allí estaremos para escuchar lo que Macri tiene para decir, como siempre sin banderas políticas”, agregaron los familiares del ARA San Juan. Macri fue citado para el próximo jueves a declaración indagatoria por el juez federal subrogante de Dolores Martín Bava.

El magistrado duramente criticado por Macri investiga maniobras de espionaje ilegal a los familiares de los tripulantes del ARA San Juan durante su gestión al frente de la Casa Rosada. En este expediente ya fueron procesados los exdirectores de la AFI, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.