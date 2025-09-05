Falleció Giorgio Armani, el “rey” de la moda italiana, a los 91 años en Milán

El diseñador de moda italiano Giorgio Armani, reconocido como el “rey” del sector, falleció este jueves a la edad de 91 años en Milán, rodeado de su familia y de su pareja Leo Dell’Orco. Así lo comunicó su grupo empresarial, que expresó su profundo pesar ante la pérdida del creador de una de las marcas más icónicas de la moda mundial.

Detalles sobre el fallecimiento del diseñador

La casa de moda informó que Armani murió en su hogar y no pudo asistir a los desfiles de junio debido a una enfermedad no revelada. Para marcar el 50 aniversario de su emblemática marca, se había planeado un evento importante durante la Semana de la Moda de Milán este mes.

En el comunicado, el grupo Armani destacó: “El señor Armani, como siempre lo llamaban, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos. Incansable, trabajó hasta sus últimos días”. Estas palabras reflejan su compromiso constante con la moda y los proyectos que lo mantuvieron activo hasta el final.

Legado y filosofía de vida de Armani

Giorgio Armani dejó una huella indeleble en el mundo de la moda. En sus propias palabras, el diseñador afirmaba que “la moda abarca todos los aspectos de la vida, anticipándose a los tiempos con claridad y concreción”. Su curiosidad inagotable y su enfoque en el presente lo convirtieron en una figura apreciada por muchos.

Aunque comenzó estudiando Medicina, su pasión por la moda lo llevó a convertirse en expositor en La Rinascente. “Ese fue el momento cuando descubrí el poder de la ropa no solo para cambiar tu aspecto, sino también para influir en tu forma de ser y comportarte”, relató en ocasiones anteriores.

Homenaje y despedida a un ícono de la moda

La capilla ardiente para rendir homenaje a Armani abrirá sus puertas el sábado hasta el domingo en el teatro que lleva su nombre en Milán. Según los deseos del diseñador, los funerales se realizarán de forma privada, haciendo eco de su carácter reservado y su deseo de mantener su vida personal alejada del foco público.

El legado de Armani trasciende las pasarelas, habiendo sentado las bases para un estilo que se identifica más allá de las modas temporales. Su visión, que elevó la moda a una expresión de identidad, es recordada con cariño por quienes lo conocieron y admiraron su trabajo.