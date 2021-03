Facundo Moyano volvió a pedir disculpas: “No soy antivacuna”

El diputado nacional Facundo Moyano reiteró este miércoles su pedido de disculpas respecto a sus dichos sobre el coronavirus y la vacunación. “Quiero pedir disculpas sinceras a todos los que se pueden haber sentido ofendidos por esto. El Coronavirus ha traído mucha desgracia en perjuicios de la salud y en la vida de las personas”, dijo en una entrevista con el medio C5N.

Moyano aclaró que no es “antivacuna”, no descree de la medicina y que respalda la política sanitaria del gobierno.

Al respecto, aclaró que habló desde su experiencia con la enfermedad. “Cuando me refería a que no creo es por el efecto que generó en mi. Tuve dos veces coronavirus y no tuve ningún síntoma, tuve una vida normal, pude seguir entrenando”, aseguró.

Sin embargo, sostuvo su posición respecto a un supuesto componente psicosomático que tiene la enfermedad. “Creo que tiene un aspecto psicosomáticos importante pero no estoy desconociendo la el virus”.

Moyano había dicho en la mañana del miércoles que no se vacunará contra el coronavirus porque tiene “una cuestión personal de credibilidad” hacia el virus, al que consideró como “una cosa muy psicosomática”.

“No estoy vacunado y tampoco me voy a vacunar. Por más que me toque, no me voy a vacunar; es como que no le siento buen olor al virus; tengo una cuestión personal de credibilidad y un análisis profundo de la pandemia en general, visiones de poder, geopolítica. Es largo, pero no me convence el coronavirus directamente”, había dicho en diálogo con FM Urbana.